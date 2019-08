Amaro Ferreiro y Villanueva protagonizan el segundo "Solpores do museo" en Vigo

Amaro Ferreiro y Villanueva protagonizaron ayer el segundo concierto de "Solpores do museo", ciclo de música "indie" que se celebrará cada jueves en el Museo do Mar de Galicia de Vigo hasta el 29 de este mes, y por el que pasarán Moon Cresta y Aurora & The Betrayers, el 8 de agosto, Soleá Morente y Budiño (15), Joe Crepúsculo y Cora Velasco (22) y Zenet y Blusvai (29). Amaro Ferreiro y Villanueva compitieron con el oscarizado Jared Leto, que poco después subía al escenario de Castrelos con su banda, 30 Seconds to Mars.

En total seis citas musicales, que abrieron el pasado 24 de julio Baiuca, proyecto folk de Alejandro Guillán y Alex Casanova, y Presumidos. Los conciertos de "Solpores no museo" comienzan al atarceder, a las ocho y media, y tienen como escenario la terraza del restaurante del Museo do Mar de Galicia. El aforo es limitado y la entrada es gratuita, previa descarga de la invitación en la página web www.solporesdomuseo.com.