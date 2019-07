Ribera urge acelerar los procesos para abordar "desde ya" el cambio climatico

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, cree que "está fallando la capacidad de respuesta de las instituciones" a una "emergencia" de "primer orden" como es la lucha contra el cambio climático; ha advertido que "no hay tiempo", y ha abogado por la necesidad de "acelerar" todos los procesos de cambio que se precisan para abordar este problema "desde ya".

A ello instó ayer en Santander durante su participación en la inauguración del curso "Jóvenes y cambio climático" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), un acto en el que afirmó que "no es posible seguir pensando que habrá alguna solución mágica" o tecnológica contra el cambio climático que "caerá no se sabe de dónde" o "en algún momento". "Eso no es verdad, las cosas no ocurren así", advirtió.

La ministra señalóque para que "llegue a materializarse" una fórmula contra el cambio climático es "necesario invertir ya en el proceso de cambio para que se aceleren los procesos de identificación de soluciones" que ayuden a afrontar las fases para las que aún no hay respuesta.