José María García, icono del periodismo deportivo, repasa su vida en un programa de televisión

El periodista deportivo José María García repasa su vida y su trayectoria profesional en una entrega doble del programa "Conexión Vintage" (Teledeporte), que dirige y conduce Paco Grande. "Vintage SuperGarcía" se emite hoy, martes, y mañana, miércoles, a partir de las 23.00 horas. Según ha dejado entrever Grande, ambas entregas no tienen desperdicio: "García vuelve a enfundarse la capa de Súper y reparte a diestro y siniestro", asegura el director del programa, en un texto publicado en la web de Televisión Española.

Durante más de tres décadas, José María García fue el gran referente del periodismo deportivo en España, y el precursor de un modelo radiofónico, el del programa deportivo en horario de madrugada, que aún hoy se mantiene con singular éxito. En su dilatada trayectoria, García pasó por las principales cadenas de radio del país, llevándose consigo a una audiencia millonaria. Pero esta condición de "locutor estrella" no implicó, en el caso del periodista astur-madrileño, que adoptase una actitud acomodaticia: García siempre fue un observador crítico y no dejó nunca de denunciar las corruptelas que envolvían al negocio deportivo, especialmente al vinculado con el fútbol.

Su estilo irreverente dejó además una huella profunda entre el aficionado. Términos como "abrazafarolas", "correveidile" o "chupóptero", popularizados por el locutor, llegaron al habla popular, como también los apodos que ponía a algunas figuras poderosas del deporte rey, caso del que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, al que identificaba con la coletilla "Pablo, Pablito, Pablete".

Para esta entrega doble de "Vintage SuperGarcía" se recuperan numerosas grabaciones y audios de la etapa profesional del periodista, que se combinan con una entrevista realizada para el programa por Paco Grande. En esta parte, el locutor aclara las circunstancias en las que, 17 años atrás, dejó la radio tras el proyecto fallido de "Admira Sport".

Un relato en el que, como avanza el director del espacio, el mítico periodista no se anda por las ramas: "No se puede ir a entrevistar a García y pensar que va a ser un personaje diplomático y mesurado. Ni no fue, ni lo será", sostiene Grande, quien valora del locutor que "cuando está delante del micrófono va a decir 'sus verdades' y contar todo aquello en lo que, en conciencia humana y profesional cree".