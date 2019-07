El Sinsal Son Estrella Galicia se despide hasta el próximo año

Concierto de Michelle David & The Gospel Sessions. // Olalla Lojo

El Sinsal SON Estrella Galicia se despidió ayer de San Simón( Redondela) hasta el próximo año. El festival volverá los días 7 y 8 de septiembre con Rocío Márquez como cabeza de cartel en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, según avanzó la organización. El cartel del domingo fue el mismo que el del sábado, compuesto por The Venopian Solitude, Gaye Su Akiol, Surma, STUFF, Liniker e os Caramelows, Teleman y Michelle David & The Gospel Sessions. Hubo, además, talleres de arquitectura, fotográfia y origami para familias, catas didácticas de vino y conservas, caminatas por la isla e sesións sonoras con Aleksander Kolkowski. Fue, sin duda, la jornada más familiar, con numerosas propuestas para que los padres pudieran compartir con sus hijos.