Rick Astley enciende Castrelos

Rick Astley se subió anoche por primera vez al escenario de Castrelos y lo hizo vibrar a base de pop, soul y funk. Su porte de 1,78 metros animó a la masa concentrada en el foso a bailar algunos de los clásicos que sonaron de manera reiterada en las discotecas de los años ochenta.

El concierto se abrió con las piezas "This old house" y "Together forever". Acompañado por dos coristas, Rick Astley llegó a desprenderse del micrófono para dirigirlo al público y convertirlo en protagonista.

A sus 53 años, el artista de Reino Unido revivió al joven pelirrojo y engominado que bajo un traje negro de grandes hombreras interpretaba canciones superventas. Las melodías eran atractivas, estaban llenas de ritmo, y enamoraban a un público de todas las edades. Dentro de su estilo muy comercial varió entre piezas más pegadizas y otras tipo soul que parecían influenciadas por el gran compositor americano Barry White.

La música de Rick Astley al igual que Bananarama, Mel & Kim, Sinitta o Dead or Alive todavía arrastra hoy el estereotipo de ser un producto musical de la productora Stock Aitken Waterman. Anoche el mayor mérito del cantante inglés fue haber dado a esa música pop, muy devaluada por la crítica, una voz grave, casi negra. Castrelos le dio así una segunda oportunidad para demostrar su valía.

El artista, en su humor inglés, bromeó en un momento del espectáculo señalando los baños para informar al público de que iba a tocar sencillos más recientes y menos conocidos como "Keep singing". También se mostró interesado en la cultura española, reconoció que aprender español es una tarea pendiente, y alabó la gastronomía de Galicia.

El entusiasmo del público se notó cuando el británico interpretó "Never Gonna Give You Up", compuesta en 1987 y que se convirtió en un éxito inmediato: fue el sencillo más vendido en el Reino Unido ese año.

El concierto fue presentado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien avanzó los próximos cinco conciertos que acogerá Castrelos (Roger Hodgson, Furious Monkey House, Xoel López, Vetusta Morla y Bisbal). "Nos gusta la música; la música buena", señaló en alusión a Rick Astley.