O FIC Bueu premiará a "intensa" traxectoria do actor Luís Zahera

O actor Luís Zahera recibirá este ano o Premio Cinema Galego que concede o Festival Internacional de Curtametraxes (FIC) Bueu. Desta maneira o certame bueués quere recoñecer a "intensa" carreira do intérprete compostelán, que se fixo coñecido a finais da década dos 90 grazas ao seu papel de "Petróleo" na serie "Mareas vivas", dirixida por Antón Reixa e na que tamén se deu a coñecer Luís Tosar. Unha traxectoria que culminou este mesmo ano co Goya ao mellor actor de reparto por "El reino", unha película dirixida por Rodrigo Sorogoyen. Deste xeito Zahera recolle a testemuña da actriz Mabel Rivera, premiada o ano pasado no festival bueués.