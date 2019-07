Vigo Vocal's Reunion reúne a 16 músicos como escaparate de la música local

Roy Basanta, El Puto Coke, Mon, Daniela Dicostas, Deni Carballás, Candy Sanjuan (Dreams of Dolly Sheep), Tincho Fernán, Bruno Costas (The Riggos), David Cocón (Cool Funeral), Yoli Díaz (Vuelta y Media), Pablo Lesuit, Nillo Nández, Rober Carcos y Daniel Soler (Antifrágil) forman el cartel de la octava edición de Vigo Vocal's Reunion. En total, 14 músicos invitados que participarán en el encuentro que orquestan Frans Banfield e Ibán Marciano y que reúne bajo un único concierto a distintas generaciones de músicos de los más dispares estilos. Músicos veteranos y noveles que, según Banfield, comparten escenario, "sin jerarquías, amiguismos ni preferencias".

Evento itinerante, el lugar que albergará esta nueva edición será la sala Radar, el próximo sábado 27, a las 21.30 horas. Serán dos horas de música a un precio casi sin competencia: 6 euros.

Vigo Vocal's Reunion nació en 2009 -hubo dos años en que no se celebró- como algo espontáneo, según su ideólogo, el músico tudense-argentino Frans Banfield. "Llevaba pocos años viviendo en Vigo y veía que tenía un potencial impresionante de músicos, pero que cada uno iba a su rollo. Entonces, se me ocurrió reunirlos para hacer algo juntos", explica el guitarrista y compositor, que actualmente vive a caballo entre Buenos Aires y Vigo.

Hace seis años, se sumaría al proyecto Ibán Marciano (Los Marcianos), que desde entonces comanda junto al argentino este evento. "Ibán se sumó a esta apuesta por amistad y porque vio que era mucho trabajo para una persona sola, y desde entonces, él elige a la mitad de los invitados y yo a la otra mitad. Así se hace también más dinámico y se crea una riqueza musical enorme porque él conoce a artistas que yo no conozco y al revés. A mí me encantan los espectáculos versátiles, que no sean planos, y creo que conseguimos esa versatilidad", añade.

En Vigo Vocal's Reunion tienen cabida todos los géneros musicales, desde el rap al heavy y desde el rock al pop en una sola noche. En esta iniciativa, cada artista propone uno de sus temas, que es interpretado en un festival cien por cien vigués. "La idea es celebrar y hacer visible la gran mayoría de la música compuesta en Vigo y que el público, en dos horas, se pueda llevar un pantallazo de lo que sucede en el panorama musical local", comenta.

Este peculiar festival se celebró la última vez hace dos años al aire libre, en la Alameda de Bouzas, una cita que reunió a una treintena de artistas y convocó a miles de vigueses. "Al reunir músicos de tan variados estilos y de distintas generaciones, Vigo Vocal's Reunion es una cita para todos los públicos", explica.

Vigo Vocal's Reunion se ha convertido, además, en un punto de encuentro para los músicos. De sus anteriores ediciones han salido distintas colaboraciones, algo que para su ideólogo es uno de los aspectos que más le satisfacen de esta iniciativa, que considera un "pequeño laboratorio de ideas" que pone de relieve el enorme potencial artístico de la ciudad. "Desde aquí, y tras las desafortunadas palabras del alcalde diciendo que él salía más barato como telonero que los grupos locales, nos gustaría invitarlo, con mucho amor y respeto, este sábado para que nos pudiera telonear", lanza el artista.

Según Banfield, el nombre de este evento se debe a que los cantantes de los grupos son los que suelen representar a los grupos y generalmente también son los compositores de las canciones. "Por eso y ya que es imposible liar a dieciséis grupos completos, lo que hacemos es armar una banda base e invitar a los cantantes para hacer sus canciones", explica.