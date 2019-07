Los termómetros darán un subidón este lunes en el sur de Galicia

La llegada de aire cálido procedente del sur deparará un lunes de altas temperaturas en el sur de Galicia. Mañana se podrá disfrutar de una jornada de calor en la que muchos agradecerán refrescarse en la playa o al resguardo del sol bajo una sombrilla de alguna terraza. Desde Meteogalicia previenen a la población del sur de Ourense y de Pontevedra ante la importante subida de los termómetros y elevan a amarillo el nivel de alerta en la cuenca del Miño y en la mayoría del territorio ourensano.



La previsión de la agencia meteorológica gallega informa de cielos muy despejados y un fuerte ascenso de las temperaturas. En los municipios de Vigo y Pontevedra podrían alcanzarse los 30 grados pasado el mediodía, mientras que en la ciudad de Ourense el mercurio subirá hasta casi los 35º.





