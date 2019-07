'Ribeiras de salitre' irá hoxe ás rochas cos homes e as mulleres do mar de Pindo

O programa 'Ribeiras de salitre', serie documental que a TVG adica á vida dos portos galegos, irá hoxe ás rochas cos homes e mulleres do mar do Pindo, que recollen principalmente ourizo, percebe e mexillón, xa que este porto está dedicado esencialmente ao marisqueo a pé.

Nas rochas do mar estará X.H. Rivadulla Corcón con Noelia Insúa, que aínda que leva só dous anos de mariscadora, non atopa nada estraño neste oficio, xa que toda a súa familia traballa no mar. E pasarán dunha novata a unha veterana: Teresa Lado, que se retirou do mar hai tres anos.

Outra das protagonistas do programa desta tarde será a secretaría da Confraría do Pindo, Merche Díaz, que falará das xornadas que organizan todos os anos sobre a cultura mariñeira no Pindo, onde os nenos e nenas teñen unha participación importante.

Da salgadura e da conserva do Monte Pindo e do que representa para as xentes mariñeiras desta ribeira falará o programa co presidente da Asociación Monte Pindo Parque Natural, Xil Caamaño. Como memoria viva deste mar, Ribeiras de salitre contará co testemuño de Marina Riveiro, de preto de 90 anos, case todos eles traballando en oficios do mar.

Ademais, María Vázquez, que foi mariscadora toda a súa vida, convidará o equipo do programa a comer caldeirada de maragota e as Pandeireteiras da Solaina, un grupo de mulleres moi alegres e moi reivindicativas dos dereitos das mulleres, interpretarán cancións que falan do Pindo, compostas por elas mesmas.