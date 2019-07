La gaita se hace universal en "Mitic"

"Mitic, el espectáculo" es una propuesta de los músicos vigueses Suso y Álvaro Costas, Cris Macías e Iago Lariño, pionera y única en el mundo, en la que la gaita traspasa la frontera de la música tradicional y se convierte en universal para ser el instrumento principal en temas de todos los estilos y épocas, desde "Tara", el tema central de la banda sonora de "Lo que el viento se llevó", "Gonna fly now" de "Rocky", "El padrino" y "Juego de tronos", hasta éxitos como "My Way" de Frank Sinatra, "The Final Countdown" de Europe, "Show must go on" de Queen, "Thunderstrack" de ACDC, "Living on a prayer" de Bon Jovi, "Sweet child of mine"de Guns N' Roses, "'Billie Jean" de Michael Jackson y "Hotel California" de Eagles. Rock, heavy metal, pop, soul, ópera... hasta tangos y boleros. Ningún género se le resiste a la gaita de Álvaro Costas, que define "Mitic" como "un espectáculo para gaitafóbicos".

"Nos interesa especialmente ese público que cuando oye hablar de una gaita sale corriendo, queremos darles una segunda oportunidad con este instrumento tan increíble que tenemos y demostrarles que no ese instrumento arcaico, sino absolutamente actual", afirma.

Diecisiete músicos integran el elenco fijo de "Mitic", cuyo núcleo central lo forman, además de Álvaro Costas, su hermano Suso Costas (percusionista), Cris Macías (pianista) e Iago Lariño (flautista). Este cuerpo principal se completa con colaboradores: Fran Vázquez y Diana Tarín (voces), la banda de gaitas Rede Gaita, compañía de baile, orquesta clásica y coro clásico.

En su último concierto en Vigo, el pasado día 13, los hermanos Costas congregaron en la Porta do Sol a cientos de personas, que botaron durante más de dos horas al son de la gaita más versátil, que multiplica sus quince notas en manos de Costas. "Es cierto que mucha gente me pregunta cómo soy capaz de sacarle esos sonidos, pero lo cierto es que tenemos un instrumento con un enorme potencial", explica el músico vigués, que concibe este espectáculo como un proyecto de expansión no solo musical y cultural, sino también social de la gaita.

"Mitic" no es, por tanto, una función de versiones, sino un repertorio, cada vez más amplio y heterogéneo, adaptado para mayor gloria del instrumento gallego por antonomasia. Costas lo compara con los proyectos de Ara Malikian con el violín y del dúo 2Cellos con el chelo. "A nadie se le ocurriría decir que son espectáculos de versiones", apunta.

"Mitic" comenzó a gestarse a principios de 2016, cuando Álvaro Costas decidió formar una "mini orquesta" que a la vez funcionase como grupo de rock con algunos de los mejores intérpretes del panorama musical gallego, y construir un espectáculo con una capacidad constante de cambio, para sorprender continuamente al público. "No hay dos conciertos iguales", asegura.

La propuesta se apoya, además, en una cuidada puesta en escena y en un discurso visual que acompaña este viaje por los recuerdos de la música a través de la gaita. "Mitic el espectáculo" , cuya contratación gestiona Nalgures Produccións, fue presentado en las ocho naciones celtas -Irlanda, Escocia, Cornualles, Isla de Man, Gales, Bretaña, Asturias y Galicia- en la gira 2016-2017, y ha pasado por festivales como el de Festival de la Luz, y teatros como el Nuevo Teatro Apolo de Madrid. Tiene dos discos publicados y un DVD con la gala emitida y grabada por la TVG este mismo año. Su próxima parada este verano será el día 24 en Padrón y también estará en las Fiestas de la Peregrina, en Pontevedra, el 15 de agosto. Y el 6 de diciembre volverá al Teatro Afundación de Vigo.