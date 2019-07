Vive Nigrán arranca cunha ruta musical e gastronómica pola ría e as illas Cíes

O festival Vive Nigrán continúa hoxe coa súa programación musical que fará que os asistentes poidan vivir Nigrán no sentido máis amplo do termo, dende a mañá ata a noite, nun espazo máxico, fronte ao Atlántico, co perfil das illas Cíes ao fondo, nun extremo de Praia América e ao pé da península de Monte Lourido.

O festival comezou onte, coas entradas esgotadas, artellándose sobre a música e fusionándose cunha serie de experiencias que permitirán ao visitante vivir Nigrán no sentido máis amplo do termo. As súas actividades comezaron da man de Mounqup, o alter ego da francesa Camile Hédouin. O público gozou durante dúas horas dunha experiencia musical e gastronómica a bordo dunha embarcación pola ría de Vigo nun traxecto que partiu dende Panxón e visitou as illas Cíes dende o Atlántico, a bordo dun catamarán mentres sonou en directo a personalísima proposta de corte electrónico e vangardista de Mounqup.

Hoxe dende as 18h30 invadirán o Escenario Mahou e o Escenario Rías Baixas o glitter pop de Hickeys, o R&B contemporáneo da novísima Adriana Proenza, a música latina e o rock de raíces de Los Vinagres, a sesión DJ de Paula do Campo, Stanich, unha das referencias da renovación musical máis vigorosas, a sesión DJ de Isaac Pedrouzo, o caos creativo e punk de Los Nastys e o desmelene frenético e pop adulterado de Meneo. Hoxe, os asistentes poderán gozar tamén de iniciativas coma o cambio de look gratuíto que a Barbería Derek Ivanich e Save the Sailor lle ofrecerán durante o festival a todo aquel que o desexe a través do seu novo proxecto "La Chabacana", ou food trucks a cargo de La Pepita Burger Bar, ChacMool Taquería, Misco-Midas, Peaky Food Truck e Creperie La Bretonne. Ademais, dende as 15h30 ata as 18h30 o Club Marítimo de Panxón ofrecerá en colaboración co festival un bautismo de kayak a todas as persoas que se atrevan a probar a actividade.

Xa o sábado 20, os asistentes tamén poderán gozar dunha ampla proposta de actividades deseñadas específicamente para os máis pequenos e pequenas da casa ao longo de todo o día e concentradas, na súa maioría, nun horario de acceso gratuíto de 12h00 a 18h00. Mentres que o día comezará cun bautismo de surf para nenos e nenas, en colaboración con La Conservera del Surf, o recinto do festival contará co seu xa habitual concurso de debuxo, obradoiros de maquillaxe, construcción con bloques XXL, Pixel Art, Geomag, globoflexia, e o regreso do xornalista Javier Becerra para presentar o seu libro ¡Esto es pop! (Mont Ventoux).

As entradas e abonos para asistir ao evento pódense adquirir en www.vivenigran.com a un prezo de 30 euros o abono e 18 euros a entrada de día. A organización habilitou tamén un servizo especial de autobuses nocturnos para que todo aquel que o precise poida facer uso del á hora de abandonar Praia América.