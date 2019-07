Cinco ingeniosos trucos que debes conocer para que no te roben en la playa

Cinco trucos para que no te roben en la playa.

Con la llegada del calor y, sobre todo, de las vacaciones de verano, la playa se presenta como una de las mejores opciones para pasar el día, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Disfrutar de un buen libro, de un agradable paseo por la orilla o de un baño refrescante son alicientes que hacen de la playa uno de los lugares más atractivos en época estival. Sin embargo, todas estas actividades pierden parte de su encanto cuando hay que hacerlas manteniendo un ojo fijo en nuestras pertenencias para no dejarlas a merced de descuideros.



¿Cuántas veces hemos tenido que turnarnos con amigos para darnos un baño, por temor a que aparezca alguien y nos robe el móvil o cualquier otro objeto de valor? Los robos en la playa han aumentado considerablemente en los últimos tiempos, y para aquellos que no están dispuestos a dejar el teléfono en casa esto supone un problema importante.



Siempre existe la opción de llevar objetos de poco valor, como un teléfono móvil antiguo, unas gafas de sol de las de 'a euro el kilo' o esa espantosa camisa de palmeras que lleva años cogiendo polvo en el armario. Además, los robos no proliferan por igual en todas las playas, por lo que escoger sabiamente dónde vamos a pasar el día puede ahorrarnos más de un disgusto.



De cualquier manera, para los que quieran tomar medidas de precaución adicionales, aquí dejamos una serie de trucos que pueden ayudar a evitar un posible robo.



1. La funda estanca





2. Truco del agujero



3. Tuco del bote de crema

Ten cuidado con los descuidos en tu visita a la playa!. Acaba de comenzar julio, pero hay algunos que quieren "hacer su agosto particular".



Échale un ojo ?? a tus pertenencias y no las dejes visibles.

??????????????????????#Vacaciones2019 ??#VeranoSeguro #062 ?? pic.twitter.com/lsQwWcvV9Y — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) 14 de julio de 2019

4. La caja fuerte

5. El vecino

El primer truco que proponemos es de lo más sencillo. Si no puedes bañarte tranquilamente porque no confías en dejar tus pertenencias en la toalla, llévatelas contigo. Las fque venden en multitud de establecimientos, por ejemplo en los bazares chinos, nos permiten tener el móvil y otros objetos en el agua sin temor a que se estropeen.Este método, si se lleva a cabo con discreción, puede ahorrarnos más de un quebradero de cabeza. Consiste en meter nuestros objetos de valor, ycuando vayamos a alejarnos de nuestro sitio, quedando así escondidos. Como aspecto negativo habría que señalar que se trata de una maniobra bastante ostensible, por lo que resulta difícil hacerla con disimulo.Otro clásico, un truco que la Guardia Civil ya ha compartido en más de una ocasión. En este caso, la idea es camuflar nuestras pertenencias dentro de unocultándolas a la vista de posibles ladrones.Este ingenioso invento, conocido como, emula a una caja fuerte que podemos instalar en cuestión de minutos. Su sistema permite 'amarrarla' enterrando parte de ella, haciéndola extremadamente difícil de mover si no se dispone de la llave que abre el candado.Un clásico entre los clásicos, la colaboración entre extraños que tan buenos resultados ha dado siempre. Todo tan fácil comosi alguien se acerca a tus cosas con funestas intenciones, sabiendo que tú le devolverás el favor cuando él o ella quiera darse un baño.