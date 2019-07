El gallego Oliver Laxe competirá por el Premio del Público en San Sebastián

Los últimos trabajos de Bong Joon Ho, Ken Loach, Nakache y Toledano, Oliver Laxe y Wang Xiaoshuai competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián que otorgan los espectadores entre los largometrajes que se proyectan en la sección Perlak del Festival de San Sebastián, cuya 67 edición se celebrará entre el 20 y el 28 de septiembre.

"Parasite (Parásitos)", el largometraje con el que Bong Joon Ho ha ganado la Palma de Oro en Cannes, encabeza el primer avance de la sección Perlak, que incluye otros títulos presentados en la competición oficial del certamen galo y en su selección Un Certain Regard, así como dos películas que pasaron por la última edición del Festival de Berlín.

"Les Misérables (Los Miserables)", el primer largometraje de Ladj Ly (1978), ha obtenido el Premio del Jurado de Cannes ex aequo junto a Bacurau. El director francés nacido en Malí utiliza el título del clásico literario de Víctor Hugo para narrar una historia contemporánea sobre la convulsa vida en los suburbios de París.

Por su parte, el cineasta gallego nacido en París Oliver Laxe (1982) presenta "O que arde / Fire Will Come (Lo que arde)", cuyo protagonista sale de la cárcel tras cumplir condena por un incendio y vuelve a una aldea perdida para convivir con su madre, su perra y sus tres vacas. Con este filme, el autor de "Todos vós sodes capitáns" (2010) y "Mimosas" (2016) ha obtenido el Premio del Jurado en Un Certain Regard y el Premio a la Mejor creación sonora.

También fue presentado en el Festival de Berlín, fuera de concurso, 'Amazing Grace', una película sobre los conciertos de góspel que Aretha Franklin ofreció en 1972 en una iglesia baptista de Los Ángeles

En las próximas semanas, el Festival de San Sebastián anunciará el resto de títulos de Perlak, una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España, que han sido aclamados por la crítica y premiados en otros festivales internacionales. Todos los trabajos optan al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).