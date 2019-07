Educar en tiempos inciertos

Educar es cada vez una tarea más compleja y la principal razón es que se ha perdido el contenido de lo que se quiere transmitir. Se ha perdido la tradición y la cadena de transmisión se ha debilitado. Así lo recoge el sociólogo gallego José Durán en "Las transformaciones de la educación. De la tradición a la modernidad hasta la incertidumbre actual".

Educar hoy es más difícil que antes. Esta es una de las conclusiones a las que llegan los sociólogos José Durán Vázquez y Eduardo Duque en "Las transformaciones de la educación. De la tradición a la modernidad hasta la incertidumbre actual" (Dykinson) tras revisar más de 400 textos sobre educación publicados en todo el mundo. "Educar hoy es enormemente difícil y complejo porque no tenemos un qué. La educación es y ha sido siempre la transmisión de valores de una generación a otra, para lo que se necesitan espacios de convivencia y confianza, es decir, tener claro qué queremos transmitir a nuestros hijos. Y aquí está el problema, que hoy se le da más importancia al medio que al mensaje. Cuando tengamos claro el qué, le daremos una vuelta al cómo hacerlo, es decir, a cómo crear esos espacios de sociabilidad", explica el profesor de Sociología de la Universidad de Vigo (UVigo) José Durán, quien lanza estas preguntas: "¿Cuántas veces comen los padres con los hijos?, ¿Qué hacen los políticos que crean redes de guardería y no se preocupan de que los hijos cenen con sus padres?".

"La educación no puede externalizarse, tiene que ser un proceso interno, es decir, quienes educan tienen que convivir con aquellos a quienes educan. Por lo tanto, lo estamos haciendo mal porque creemos que podemos educar sin estar con ellos", afirma el profesor universitario, que añade que fuer a partir de finales del siglo XVII cuando comenzó a perderse de vista el mensaje, que se pierde definitivamente en los años 70-80 con la crisis del sistema meritocrático, que basaba el éxito en el esfuerzo."Cuando la educación ya no garantizaba el trabajo, se perdió el qué y los receptores del mensaje perdieron el para qué", dice. A partir de aquí, añade, los hijos de las clases medias continuaron en la escuela "por estar," mientras que los de las clases altas buscaron otras salidas para poder mantener el estatus social, como realizar un máster en el extranjero.

Perso según el sociólogo, el éxito o el fracaso escolar no está tanto en el ámbito educativo como en los espacios de convivencia. "El éxito no se debe a lo que el alumno vive en el centro educativo, sino a que su espacio de convivencia social y familiar es más denso culturalmente. Y al revés: no fracasa por lo que vive en la escuela, sino fuera de ella. Por eso hay que revisar los espacios de socialización desde el punto de vista de todos los agentes que están implicados en la transmisión de valores", advierte.

El mundo digital se suma al desconcierto de la educación, al sumar muchos otros "qués" que pluralizan el mensaje pero que al mismo tiempo lo vacían de contenido, porque no aportan ningún mensaje contundente, según Durán. "Una de las características de nuestra sociedad es que tiene una enorme pluralidad de mensajes, pero también la duda permanente porque no sabemos a cuál tenemos que agarrarnos", manifiesta.

En su opinión, quienes lanzan el mensaje de que ellos sí saben cómo educar con sus nuevos métodos, complican aún más la educación. "No se trata de recetas", asevera.