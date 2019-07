Pinceles que liberan la mente

Un rostro que se asoma, quizás fugándose del interior de un oscuro disfraz. Un fondo negro del que emerge una cara de la que, a su vez, brotan lágrimas. ¿Es angustia? Eso es lo que refleja uno de los impactantes lienzos de una exposición nutrida por dieciocho obras pictóricas que fueron elaboradas por una veintena de adolescentes del Centro de menores de la Asociación Alborada en Vigo y que se expondrán hasta la próxima semana en la Casa da Xuventude.

Dejar volar los sentimientos prisioneros de los menores de 14 a 18 años es uno de los objetivos de la propuesta de arte terapia que puso en marcha durante un mes y medio la educadora social Tamara Garrido Rúa, junto con el profesor y coordinador del centro, Alfonso López. El trabajo, catárquico de por sí, de expresarse en un lienzo, ha cumplido un objetivo triple: "Cuando están pintando, se evaden de los problemas; además de que afloran sus sentimientos y emplean el tiempo en algo positivo", explica Tamara Garrido. "Además, es muy satisfactorio para ellos y ellas observar el resultado final, porque ven que han hecho algo de forma autónoma", completa. En este caso, el meritorio resultado de los jóvenes artistas plásticos se exhibe en un centro con visitas diarias.

La veintena de menores del centro de Alborada participantes aprendieron la técnica -acrílico sobre tabla de madera- y la aplicaron con un estilo expresionista de temática libre. "El propósito de la realización de las obras artísticas no solo era que dominen esa técnica y el dibujo proporcionado, sino también que les sirviese como terapia, porque se trabajan aspectos físicos y mentales: al tiempo que se favorece la autoconfianza, se reaviva la autoestima y se optimiza la expresión y la autoafirmación; además de la expresión de sus emociones y creatividad", sostiene la educadora, satisfecha con la culminación de la propuesta.

Aún así, lo más importante no era el resultado, sino el proceso. "Dejar al adolescente con su ritmo propio" era uno de los principios planteados. "Conforme la terapia va avanzando y el menor va actuando en su técnica artística, llegamos a la producción de la obra, que será el reflejo de su capacidad de hacer y que abre la puerta a la socialización", añade.

En sus palabras, en ese trabajo el juicio de la producción no tiene importancia sino el proceso artístico y la facultad de vivir la liberación de tensiones a nivel no verbal. En definitiva, es una manera no cognitiva de restaurar la confianza y la autoestima del adolescente. La arte terapia se planteó -como en otras experiencias previas- como una forma de psicoterapia, usando las artes plásticas. "Lo más importante es lo que ellos expresan con total libertad; pretendíamos sobre todo que se sintiesen muy bien usando el arte", matiza la educadora.

Los participantes proceden de entornos con diferentes problemáticas: familias desestructuradas, problemas escolares, absentismo, con mucha falta de autoestima y de apego.

Además de las obras que hoy se exponen en la Casa da Xuventude, la práctica de los alumnos durante un mes y medio incluyó la pintura mural al aire libre, tanto en las paredes de "Verdear" -un proyecto con agricultura ecológica también de la Asociación Alborada- como en el propio centro. Sin duda, una forma de colorear la vida a su gusto.