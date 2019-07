El nuevo proyecto que volverá a unir a Los Lobos de Boom sin que lo sepan sus fans

Los cuatro miembros de Los Lobos de Boom son casi una familia. O al menos así se definen. Estos cuatro amigos que a lo largo de los últimos dos años han conseguido batir todos los récords de la televisión (incluso uno a nivel mundial: ser el grupo que más aguanta en un programa de televisión), consiguieron juntos y gracias al trabajo en equipo llevarse más de seis millones de euros la pasada semana gracias al bote de Boom. Y se lo han pasado tan bien a lo largo de los últimos años concursando que ya tienen nuevo proyecto: hacer un viaje los cuatro juntos. Lo que no han dicho de momento es dónde irán. A buen seguro lo contarán en redes sociales para que lo vean sus seguidores.

El día que ganaron el bote estos cuatro amigos dedicaron el premio a José Pinto, el miembro de Los Lobos que falleció de forma repentina apenas unas semanas después de ganar el premio. Este ganadero salmantino dejó una gran huella en el equipo pero tuvo que bajarse del carro de la televisión cuando se vio obligado a volver a sus ocupaciones habituales.

Y es que para Los Lobos no va a ser nada fácil ahora incorporarse a su vida normal. Ni mucho menos. Al menos dos de ellos tuvieron en los últimos meses que dejar su trabajo. Y lo hicieron para poder acudir a las exigentes grabaciones de la televisión. Necesitaban tiempo libre para grabar los programas que luego se emitían y eso en si mismo es un trabajo que no se puede combinar con otro. Exige exclusividad por la cantidad de horas que se pasaban en la televisión.

Por eso algunos de los miembros de Los Lobos están ahora en una complicada situación de la que tampoco es ajena la cadena. De hecho Antena 3 ya tuvo con ellos un gesto que no había tenido con ningún participante en ningún concurso de televisión hasta la fecha. Cuando ya llevaban cosa de un año en televisión les dieron parte del premio que habían ganado para que pudieran seguir viviendo. No en vano no tenían ningún ingreso. En Boom como en todos los programas los concursantes van acumulando un dinero que no se les otorga hasta que acaban todas las grabaciones y se llevan el bote final o son expulsados. Finalmente ellos se fueron después de ganar más de seis millones de euros.