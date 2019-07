O Rosal brinda con los primeros cofrades del vino de la subzona

| O Rosal descorchó ayer su XXVII Feria del Vino en la que fue protagonista la Cofradía dos Cabaqueiros do Viño do Rosal. Esta nombró a los primeros cofrades, entre ellos los representantes de las nueve bodegas fundadoras, el conselleiro de Medio Rural, los alcaldes y alcaldesas del Baixo Miño y el presidente del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas. En el evento también se reivindicó el creciente papel de la mujer en este sector con la lectura del pregón a cargo de Almudena Alberca, la única mujer Master of Wine en España. La feria se extiende todo el fin de semana.