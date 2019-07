El controvertido antideslizante de San Fermín lleva sello vigués

El pasado jueves decenas de corredores del encierro se sentaron en el recorrido tres minutos antes del comienzo en señal de protesta contra la "desnaturalización" de este famoso evento taurino. Acusan al antideslizante vertido sobre el pavimento de incrementar la velocidad de los cabestros.

Este año el tradicional encierro de los San Fermines está envuelto en una polémica. Corredores habituales se quejan de la progresiva aceleración del encierro y acusan de ello al líquido antideslizante que cada año se vierte sobre el pavimento. El pasado jueves secundaron una sentada en acto de protesta contra la "desnaturalización" del acto que reduce sus posibilidades de acercarse al animal taurino.

Antideslizantes Pavitec es la empresa encargada de elaborar el controvertido producto y lleva sello vigués. Su propietario, Vicente García Noguera (1960, Redondela) explica que el producto provoca una reacción química con los minerales del pavimento creando millones de microporos que actúan como ventosa y evitan el patinazo cuando el suelo está mojado.

Pavitek, con sede en Vigo, trabaja para compañías tan importantes como la cadena de hoteles Otusa o la hamburguesería McDonald's. Trabajó también para Cristiano Ronaldo y le buscó solución al polémico puente de Calatrava en Bilbao, el Zubizuri. Llevan casi 25 años en el sector y las reacciones que se han producido este año a raíz del antideslizante lejos de molestarles les anima. " Las críticas están diciendo que el antideslizante funciona y yo las valoro porque nuestro cometido es que no resbalen los corredores. El antidelizante Pavitek es muy efectivo, que guste o no es otro asunto", afirmó Vicente García.

Para mejorar la adhesión al pavimento, hace doce años incorporaron nuevos aditivos aunque la base continúa siendo la misma.

En concreto cada año se esparcen 1.500 litros de líquido antideslizante entre la cuesta de Santo Domingo y Mercaderes, un trabajo que llevan a cabo cinco técnicos especializados con métodos tradicionales. Se trata de una solución química que se probó en 2005. La aplicación de este producto tambien fue motivada por las asociaciones animalistas que criticaban los daños que sufrían los toros. Demandaban que se redujera el sufrimiento del animal a través de un deslizante. "El público estaba acostumbrado a que en la calle Mercaderes se cayeran dos o tres toros, y a que los demás chocaran contra la valla y tardaran treinta segundo en levantarse", explica Vicente García, asistente habitual a los San Fermines.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, descartó dejar de aplicar antideslizante en los encierros aunque, se muestra "más que abierto a hablar" con los corredores acerca del desarrollo de los encierros. Señaló, no obstante, que el análisis que se haga se tiene que hacer "con mucho rigor y priorizando siempre la seguridad". También apuntó que "otra cosa es el tema de los cabestros, que están un poco taponando la primera fila de los toros". Vicente García, por su parte, considera que los cabestros son más jóvenes de lo habitual y por tanto más ágiles, lo que incide en la aceleración del encierro.

Vicente García no cree que se vaya a reducir el concentrado en antideslizante, pues el objetivo es "prevenir las cornadas gravísimas y tantos accidentes que no salen habitualmente en las fotografías". En esta línea el alcalde subrayó que "lo primero es la salud de las personas y las vidas, y que no haya secuelas".