Aspas: "Cada día doume máis conta do acertado da decisión de voltar ao Celta"

Talento en estado puro, asiduo de la selección española, alma mater del Celta, pero, sobre todo, moañés. El mejor embajador de Moaña en España y el mundo, Iago Aspas, ejerció ayer de profeta en su tierra y fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a las Festas do Carme 2019.

Fue el de Aspas un pregón corto, pero intenso, con alguna cotizada perla como la que deslizó al asegurar que regresar al Celta había sido lo mejor que podía haber hecho tras sus experiencias en Liverpool y Sevilla y a pesar de las propuestas para estar en otros equipos. "Eu sempre lle din un valor altísimo a este paraíso, e cada día que pasa doume máis conta do acertado desta decisión de cando volvín ao Celta", subrayó ante el júbilo de los presentes.

Aspas arrancó reconociendo que el ofrecer un pregón no entraba dentro de sus especialidades, pero echó mano de sus recuerdos infantiles con las Festas do Carme, esas que esperaba ansiosamente "porque era a excusa para poder saír ata altas horas", unos horarios que no siempre respetaba. De hecho, uno de esos días, continuó, "salveime do zapatillazo" porque él, que siempre buscaba en la tómbola los premios más atractivos para un niño de su edad, llegó a casa con una sandwichera. Más adelante fue el momento de ir con los amigos a la procesión marítima, en lo que calificó como "un día máxico, porque ves a todos os veciños na rúa e no mar. A terra e o mar".

No podía faltar un mensaje para los más jóvenes, aquellos que escuchaban más atentamente las palabras de su ídolo. Aspas les pidió "que soñedes, pero todo ten sacrificio, moito esforzo, e sen todas estas cousas non se pode disfrutar do fútbol. Este era un soño que sempre tiven", y repitió como un mantra "sacrificio, esforzo e traballo para os máis cativos".