Tui, a 36º, marca la máxima de un día tórrido en Galicia

Galicia atraviesa el viernes más tórrido de lo que va de verano, pero durará poco. El fuerte calor será visto y no visto debido a la entrada de una masa de aire frío desde el sur que alcanzará la geografía gallega a última hora del día. Pero antes de que las temperaturas desciendan, la comunidad experimentará una jornada muy calurosa, especialmente en su mitad sur.



La cuenca del Miño, en la provincia de Pontevedra, ha registrado los máximos hasta el mediodía del viernes, con un registro de 35,8º en Tui, y los termómetros todavía podrían alcanzar los 36º según las previsiones de Meteogalicia. También ha apretado el calor en Salceda de Caselas, localidad en el que el mercurio ha subido hasta los 34,4º. Por otro lado, Lobios ha sido hasta el mediodía el punto más caliente de la provincia de Ourense amén de los 34,3º catalogados en su estación meteorológica.





Bos días! Hoxe viviremos en #Galicia a xornada máis calorosa do que levamos de verán. Como vemos no mapa previsto o termómetro superará os 35ºC en puntos da metade sur e os 30ºC no resto; no extremo norte quedarán algo por debaixo. Avisos por temperatura extrema na metade sur??. pic.twitter.com/iwy218yda1