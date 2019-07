El Papa sobre el 'caso Lambert': "¡Que los médicos ayuden a la vida, no la quiten!"

El papa Francisco pidió ayer en su cuenta en Twitter orar "por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir" y que los médicos ayuden a vivir y no la quiten, en una aparente alusión al francés Vincent Lambert al que se le retiró el tratamiento que le ha mantenido en vida."Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden a la vida, no la quiten!", se lee.