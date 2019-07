Monterrei valora en 1,5 millones los daños de las tormentas y pide ser "zona de emergencia"

El Concello de Monterrei ha puesto cifra a los daños provocados por las fuertes tormentas y granizadas que el lunes por la tarde arremetieron con fuerza en el municipio provocando el caos en localidades como Infesta, Albarellos, Vilaza, Guimarei, A Caridade, A Salgueira y en menor medida, Flariz y Sandín. La factura supera los 1,5 millones de euros según las "primeras estimaciones" que recogen el coste que conllevará la reparación de infraestructuras públicas.

Esta valoración no incluye los cuantiosos daños en inmuebles particulares, cultivos y viñedos, ya que los vecinos afectados están todavía recuperándose del susto pasado y el recuento de las pérdidas no ha sido comunicado todavía al Concello. No obstante, la entidad de la catástrofe tiene entidad suficiente como para que la corporación política aprobase ayer por unanimidad solicitar al Gobierno central la declaración oficial de zona de emergencia con cáracter de urgencia.

El pleno extraordinario para adoptar este acuerdo se celebró ayer a las 13.30 horas. En la exposición de motivos, el alcalde José Luis Suárez señaló que las primeras estimaciones superan el millón y medio de euros y corresponden únicamente a equipamientos de titularidad pública. La tormenta y las riadas que la sucedieron dañaron mobiliario urbano, carreteras, caminos rurales, pistas forestales, redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, iluminación pública y zonas verdes. Además, muchas de estas infraestruturas, señaló el alcalde, "habían sido acondicionadas o reparadas recientemente". La factura inicial incluye también los gastos en limpieza y retirada de broza y material arrastrado por la tromba de agua, así como todos los medios humanos y maquinaria que se han destinado a estos trabajos.

Además, se dirigirá una petición explícita a la Confederación Hidrográfica del Duero para que realice la limpieza, roza y mantenimiento del lecho de los ríos, arroyos y canales en todo el municipios. A mayores el Concello quiere que la Xunta, a través de Augas de Galicia, "tome las medidas oportunas" ante organismos como el de cuenca relativos a estos trabajos. José Luis Suárez señala que se trata "presionar" a la Confederación "para que ejerza sus competencias y que no seamos nosotros los que hagamos lo que le corresponde a ellos".