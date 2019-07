Salah Momahed Salah "Es sencillo: queremos volver a nuestra tierra, a nuestras casas"

Momahed Salah (Tiberíades,1936) es presidente del Comité sobre Refugiados del Parlamento Palestino y tiene una dilatada trayectoria en defensa de los derechos de los más de cinco millones de personas refugiadas palestinas.

-Usted tenía 12 años cuando sucedió la Nakba (la expulsión de personas palestinas de sus tierras por tropas sionistas) en 1948. Vivía con su familia en Tiberiades y acabó en un campo de refugiados provisional, que finalmente fue permanente. ¿Qué recuerda de aquello?.

-Son imágenes que no logro borrar de mi memoria. Huimos al pueblo de al lado pensando que íbamos por unos días. Finalmente también lo invadieron y salimos miles de personas sin medios. Llegamos al Líbano y todo era penuria y escasez, llegábamos miles de toda Palestina. En el poblado de Líbano donde fuimos no había comida para tanta gente. Recuerdo los gritos y el llanto de los niños y el estado lamentable de las personas mayores. Nos enviaron a un campo de refugiados en la ciudad de Sidón pensando que sería provisional pero ahora se que era para siempre. No siento ningún complejo en decir que lo pasé muy mal.

- Usted ha defendido siempre el derecho al retorno, que se articula en la resolución 194 de la ONU. ¿Cuál cree que será el futuro de las personas refugiadas palestinas?

-El 194 ni se ha aplicado ni se va aplicar. Israel siempre se ha negado a cumplirlo y ni Naciones Unidas ni los países árabes han hecho nada por aplicarlo. En los acuerdos de paz de los 90 tampoco se habló de ello. Y más recientemente, con la aprobación de la ley del estado-nación judío en Israel, se pierde todo derecho al retorno. Ahora se esta hablando de que los refugiados se queden en los países de acogida en los que están pero esta opción siempre la hemos rechazado. Es sencillo: queremos volver a nuestra tierra, a nuestras casas.

- Recientemente se ha celebrando la Conferencia de Bahrein, enmarcada dentro del llamado "Deal of the Century" promovido por Donald Trump, que propone una solución económica olvidando toda parte política y de derechos históricos de las personas refugiadas palestinas. ¿Qué opina sobre ello?

-Lo que me importa es la unanimidad palestina, que estaba rota desde los Acuerdos de Oslo en los 90. Ahora, ante la Conferencia de Bahrein hay una unanimidad palestina para rechazarla. Y mientras estemos unidos, nuestra causa no morirá. Con la conferencia la ANP tiene el convencimiento de que se ha ido muy lejos. Es el momento de que vuelva el diálogo interno palestino y la vuelta a la lucha.

- ¿Ve posible la reconciliación nacional palestina, rota desde 2007?

-Lo veo complicado pero no imposible. Lo peor no son las diferencias entre las diferentes facciones palestinas, si no las influencias externas a esos movimientos que tienen países en la región. Esas influencias son un hándicap.

- Israel va camino de repetir elecciones al no haber podido formar gobierno Netanyahu. ¿Cree que un vuelco político podría cambiar la actuación sobre Palestina o esta es sistémica?

-La ecuación no es política, es existencial. No cambiará nada un resultado u otro. Además, la batalla en Israel no es entre izquierda o derecha sino entre derecha y extrema derecha, aunque esa no es la razón fundamental. Han cambiado muchos los conceptos: han visto la debilidad del mundo árabe, han ganado a muchos aliados en la región como Arabia Saudí o Bahrein, han creado un enemigo con Irán? Hoy en día nadie en Israel se plantea otro escenario sobre Palestina.

- Ante tal bloqueo, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? ¿Qué opina de la campaña BDS (boicot, desinversión y sanción a Israel)?

-Europa no tiene hoy en día gran influencia. La del BDS es una gran labor. No la importancia económica de sus acciones, sino el hecho de que esté despertando la curiosidad de mucha gente por la causa palestina, algo que preocupa mucho a los dirigentes israelíes y por ello han destinado un gran presupuesto a combatirlo.

- Mucha gente no percibe una gran politización entre las nuevas generaciones palestinas. Se cree que Ben Gurion, fundador del estado de Israel, dijo que "los viejos morirán y los jóvenes olvidarán". ¿Han olvidado los jóvenes palestinos?

-No podemos ni vamos a olvidar. Está constatado de que no va a pasar: la primera intifada fue en 1987 y la segunda en el año 2000, fueron dos generaciones diferentes de jóvenes. Hoy en día, todos los viernes hay marchas por el retorno en Gaza y muere gente todas las semanas y aún así, siguen yendo pidiendo su derecho de retorno. Es un hecho que ni hemos olvidado ni vamos a olvidar. Mis hijos están más en la causa que yo.