Polo mar, a toda vela

Coa chegada das vacacións, unha das mellores opcións para as nenas e nenos é ocupar o seu tempo de lecer con actividades ao aire libre onde divertirse e facer novas amizades. Para iso, unha das opcións máis recurridas polas nais e pais son os campamentos de verán, que na infancia se converten en universos paradisíacos que quedan gardados na memoria.

Un dos axentes náutico deportivo e social máis importante da cidade é o Real Club Náutico de Vigo, que dende o pasado mes de xuño e ata comezos de setembro ofrece distintos campus a través dos cales desfrutar da estación máis calurosa do ano rodeados de natureza. Este ano acollen nas súas instalacións tres campamentos: en Vigo, no porto, o Campus Náutico (de 4 a 15 anos) e en Nigrán o Campus Infantil (de 3 a 6 anos) e o Campus Multideporte (de 6 a 16 anos).

Un dos detalles máis importantes reside no feito de que os tres campamentos contan con servizo de comedor e madrugadores (dende as 8h), polo que hai unha maior flexibilidade á hora de conciliar estas actividades coa vida laboral das familias. Ademais, pódense escoller dende días soltos ata varias semanas, quincenas ou o mes enteiro.

Nas instalacións de Vigo o horario comprende toda a mañá (de 8h a 16h) e nas instalacións de Nigrán existe tamén a posibilidade do día completo (de 8h a 18.30h), ademais do servizo de autobús.

Peza fundamental

Un dos pilares esenciais destes tres campamentos é a actividade física. Que o deporte resulta esencial para os nenos e nenas é unha realidade innegable. Ademais de axudalos a estar sáns e desenvolverse física e mentalmente, tamén os pon en contacto entre eles xerando relacións entre iguais e fomentando valores sociais tan importantes coma o traballo en equipo ou a cooperación.

Crear o hábito de practicar deporte dende o comezo da infancia pode resultar moi positivo a longo prazo, xa que a actividade física resulta fundamental para manterse en forma ao longo de tódalas etapas da nosa vida.

Tanto por terra coma por mar, as actividades deste campamento, dirixidas por monitores especializados, están plantexadas dende unha perspectiva dinámica e de xogo na que o obxectivo final reside no entretemento.

Divertirse aprendendo

Aínda que esteamos fóra do período lectivo, isto non significa que a educación teña que quedar á marxe das actividades que realicen as nenas e nenos ao longo de todo o verán. O obxectivo destes campamentos tamén ten un forte compoñente educativo e de descubrimento, en entornos ao aire libre nos que interactuar coa natureza.

De feito, no Campus Infantil, que comprende idades dende os 3 ata os 6 anos, un dos focos está posto na conciencia medioambiental, xa que se desenvolven actividades como a identificación de plantas e o cuidado e respecto pola natureza. Os máis pequenos tamén elaboran elementos decorativos con materiais reutilizados ao mesmo tempo que se inician no mundo do debuxo e a pintura. Outra das particuliridades do Campus Infantil é que certos xogos e actividades se realizan en inglés, un engadido máis á cara educativa do campamento.

Estas tres opcións que o Real Club Naútico de Vigo oferta estarán en activo ata o 6 de setembro nas instalacións do porto de Vigo e de Nigrán, aínda que nestas últimas haberá unha pausa do 9 de agosto ao 2 de setembro. A partir de esas datas, o final do verán e dos días máis soleados do ano darán comezo, unha vez máis, ao novo curso escolar.