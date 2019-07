Jose Antonio Prieto Prieto: "Cuando un toro se fija en ti, es muy complicado escapar"

Jose Antonio Prieto Prieto (Riós, 1978) es un verinés, padre de una hija, que empezó a correr delante de los toros hace casi veinte años. Desde entonces no ha parado. En Pamplona lo llaman "El Gallego", y se confiesa nada supersticioso y poco creyente.

-¿Cúal es el origen de su aficción por esta fiesta centenaria?

-Empecé a ver los encierros en la televisión y fue tal el asombro que me produjeron que me dije: "El próximo año yo tengo que estar allí". Y así fue. En el año 2000 fui por primera vez a un encierro y en el 2001 empecé como corredor.

-¿Cómo se prepara las horas previas al encierro?

-Me levanto temprano y procuro llegar puntual. No me gusta llegar antes de tiempo porque me siento inquieto. En el trayecto trato de distraerme hablando con los amigos para canalizar los nervios.

-El encierro del lunes fue muy veloz y totalmente atípico.

-Es la tendencia. Cada vez los toros vienen más rápido. A mí me cogió un toro en el 2005, pero había una zona vallada y salí por debajo.

-¿Fue aquel su único susto en un encierro?

-Hace unos años otro toro me dio por la espalda y me tiró al suelo. Lo peligroso es cuando no hay zona de vallado, porque te pueden pisar o golpearte contra las paredes, como le pasó a uno de los corredores del domingo, que sufrió un golpe en la cabeza.

-¿Alguna vez cogió al toro por los cuernos?

-No, está prohibido. Solo se puede tocar al toro en el caso de que otros corredores estén en peligro. Hay cámaras y te pueden multar. La gente está desinformada acerca del tema.

-¿Hay una edad para jubilarse de esta actividad?

-He visto correr a gente de más de setenta años. Yo de momento no sé hasta que edad correré.

-Usted tiene una hija menor, ¿le gustaría verla correr junto a usted en unos años?

-Me gustaría más verla jugar al fútbol. A ella no le gusta mucho que vaya y a mi mujer tampoco. Por lo menos sí quisiera que conociera la otra cara de la fiesta: la de los conciertos y las comidas. Pero es difícil, en Galicia hay poco tirón porque no hay tradiciones similares.

-¿Aprecia un aumento en el número de turistas?

-En mi opinión las cifras han bajado mucho, sobre todo en los años siguientes a la crisis.

-¿Y quienes acuden suelen repetir?

-Sí, sobre todo los que son corredores. Conozco a mucha gente que corre de toda la vida.La primera vez que llegué no conocía a nadie, ahora tengo muchos conocidos.

- ¿Qué recomendación le daría a alguien que se quiere iniciar por primera vez?

-Sobre todo que vaya bien descansado y que antes de meterse a correr se informe un poco. Que venga y observe lo que sucede, porque hay que tener cuidado. Cuando un toro se fija en ti, es muy complicado escaparse.