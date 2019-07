Judith Hill y José James, en el cartel del Festival de Jazz y Blues de Pontevedra

El Festival Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra, que se celebrará entre el 23 y el 28 de julio, contará de nuevo con figuras y formaciones de primer nivel, como son Joey Francisco Trío, José James, Gabriel Peso Trío y Judith Hill, que encabeza el cartel de este año. Todos los conciertos son con entrada gratuita.

Compositora y pianista, Hill destaca por su espectacular voz, que le permitió relacionarse con dos figuras míticas del pop como Michael Jackson y Prince. Ambos la eligieron como corista tanto para actuaciones en vivo como para grabaciones y de hecho, Jackson la escogió para actuar con él en la que hubiera sido su última gira, "This is it", que se frustró por su prematura muerte en 2009.

Colaboró también con artistas de la talla de Stevie Wonder, Rod Stewart, Elton John, Robbie Williams, Anastacia, Chaka Khan, George Benson o John Legend. Actuará en A Ferrería el viernes 26 a las 22.30 horas.

Para entonces, el Festival de Jazz ya habrá superado su ecuador. El pistoletazo de salida lo habrán dado tres días antes, el 23 de julio, la banda de Pontevedra Mr River, que actuarán a las 22.30 en el escenario de la plaza del Teucro.

Al día siguiente, el 24 de julio, tomará el relevo en ese mismo escenario Álvaro del Valle Quartet. A partir del día 25 llegan los platos fuertes del festival que se traslada a la plaza de A Ferrería. El primero en subirse a este escenario será Joey DeFrancesco, organista, trompetista y vocalista de jazz. Fue telonero de figuras como B.B. King o Wynton Marsalis.

Después de Judith Hill, el 27 de julio vuelve a Pontevedra José James, quien ya estuvo en la ciudad del Lérez en este mismo festival en 2011. Nació y creció en la misma ciudad que Prince, Minneapolis, y se formó escuchando al genio ya desaparecido pero también estilos tan dispares como hip hop o modern jazz.

El cierre al festival lo pondrá el domingo 28 de julio Gabriel Peso Trío.