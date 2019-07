"Ribeiras de salitre" amosará hoxe a tradición mariñeira do porto de Ferrol

O programa Ribeiras de salitre chega hoxe a Ferrol na busca do seu ser mariñeiro, presente na pesca de baixura, no marisqueo, nos traballos do mar en terra, na gastronomía mariña, nas peixeiras da praza da Magdalena e na historia do mar.

Con Nico Meis, que leva quince anos de mariñeiro, o equipo do programa irá navegar e coller chocos na ría, e co poxador Luís Permuy, descubrirá como se desenvolve a actividade central das lonxas.

No mercado da Magdalena, o espazo da Televisión de Galicia (TVG) atopará a peixeira Rocío Soto, herdeira do oficio que exerceron a súa avoa e a súa nai. Noutro posto do mercado exerce o oficio o seu home, Niki Lourido. Ambos os dous falarán da súa relación de "amor entre peixes".

X.H. Rivadulla Corcón tamén estará hoxe coa patroa maior, Isabel Maroño, que explicará os proxectos da confraría de mariscadores, e con Alexo Negreira, que desde o seu restaurante trata de reivindicar os peixes desta costa, xa que é defensor do concepto de cociña de proximidade.

Ademais, Ribeiras de salitre visitará un dos museos relacionados co mar de maior interese desde o punto de vista da fauna e a flora mariña: o Museo de Historia Natural de Ferrol, onde se atopa unha das coleccións máis importantes do mundo de ósos de cetáceos. O seu director, Pablo Torrer, amosará as diferentes pezas que compoñen o museo, entre as que destacan fósiles de mamíferos mariños de arredor de 12 millóns de anos.

Finalmente, os espectadores do programa da TVG poderán escoitar a gaita de Antón Varela Tonecho, gaiteiro, mestre de gaiteiros e luthier de gaitas. Tres anos despois da súa morte, lembraranse as súas diferentes actuacións no programa.