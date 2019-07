Calamaro echa el cierre al Portamérica

La Carballeira de Caldas despidió ayer una nueva edición del Portamérica. Fue con un lleno a rebosar en el día de más afluencia de público de este festival que no se quiso perder uno de los platos fuertes de este cartel, Andrés Calamaro. Era uno de los artistas más esperados, si no el que más, de esta edición y prueba de ello es que la taquilla ya había colgado el cartel de "no quedan entradas" ya el viernes.

Los conciertos arrancaron hora y media antes que el jueves y el viernes. Fue a las 16.15 horas cuando los lucenses Berta Franklin empezó a animar a los más "madrugadores" que se pasaron por la Carballeira para no perderse ni un minuto de música. Le siguió Cándida, con una apuesta de mezcla de diferentes estilos musicales como el rock, milonga, blues, chacarera, entre otros.

La nota más latina llegaría a las 17.45 horas con Cumbia All Stars, que hicieron bailar a los presentes con sus cumbias peruanas. También de Sudamérica, pero de Chile, llegó su relevo, Mon Laferte, en una apuesta diferente a la de sus predecesores en el festival.

De La Puríssima tomó el relevo en el escenario Xacobeo 21 a las 19.30 horas. Con su potente chorro de voz, ya había conquistado al público con su miniactuación en el ShowRocking del viernes, dejando a los asistentes con ganas de más, pero ayer no defraudó. Al acabar su concierto, fue de nuevo el escenario de los cocineros el que centró la atención con la música de Eladio Santos con Pablo Lesuit.

Para entonces ya muchos estaban esperando a unos de los platos fuertes del día, el pop-rock de Sidecars que hizo vibrar a la Carballeira con sus letras pegadizas y su movida música. Con unas mezclas entre el rock y blus con sonidos psicodélicos, los argentinos Los Espíritus tomaron el relevo en el escenario Xacobeo 21. Fue la antesala la actuación que muchos llevaban esperando, la de su compatriota ex de Los Rodríguez.

Calamaro subió al escenario y la Carballeira se vino arriba. El cantante argentino llegaba con su nuevo disco bajo el hombro, "Cargar la suerte", pero no faltaron algunos de sus clásicos imprescindibles como "Flaca" o "Mucho mejor". Tras Calamaro Pablo Lesuit se subió al escenario, siguiéndole Depedro, otro de los más esperados de la noche.

Cerraron el festival El Lado Oscuro de la Broca, Presumido y Camilo Lara.