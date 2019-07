Amara Caruncho Ledo: "La moda es un medio de comunicación y un termómetro social"

Cinco firmas desfilaron (algunos por primera vez) sobre la pasarela de la semana de la moda más importante de nuestro país y solo uno de ellos, la de Domingo Rodríguez Lázaro, pudo hacerse con el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent y presentar su colección en la pasarela internacional Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi (Georgia).

Becomely, Inkrush, la gallega Coconutscankill, Wastaholic y Dominnico (la ganadora) fueron las cinco firmas candidatas a este certamen que apuesta por los jóvenes diseñadores y por su internacionalización. La gallega Amara Caruncho, directora creativa de Coconutscankill, habló con FARO antes del certamen.

- ¿Alguna vez pensó que podría ser algo que no fuese diseñadora?

-De pequeña quería ser veterinaria de leones para poder abrazarlos. Se me quedó grabado en la mente un documental de TVE2 en el que un señor se pasaba el día abrazándolos. Estudié violoncello durante 10 años y también parecía que podría ser una posibilidad, pero después me di cuenta de que quería meterme en alguna rama artística-plástica, me quería decantar por moda pero también me interesaba el diseño gráfico, y finalmente me decidí por lo primero, ya que que vi que podía aunar ambas ramas en una marca que acabase siendo 360º.

- Su colección trata la comunicación digital, cómo la sociedad y su lenguaje se han ido adaptando y transformando con la redes sociales. ¿Cómo lleva eso a la moda?

-La moda es un medio de comunicación, además de ser un termómetro social. Siento que estamos en un momento en el que moda y redes están viviendo una relación más continua que nunca... y no sólo la moda, sino todo lo que nos rodea. Cuando nos quiten el wifi no sabremos ni la hora que es.

- Las prendas de la colección son siluetas que respetan el cuerpo, ¿están pensados para modelos de todas las tallas?

-La propuesta que se muestra en pasarela es una talla pequeña. Pero normalmente trabajamos bajo pedido. Lo más interesante es poder hacer la ropa a medida, que esa prenda en concreto acabe formando parte de la vida de nuestro cliente.

- ¿Qué significaría para usted ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent y desfilar en Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi"?

-Ganar Mercedes-Benz Fashion Talent sería una oportunidad increíble, tanto a nivel difusivo como a nivel personal. Aún así ya nos sentimos ganadoras por poder desfilar y dar a conocer nuestra visión del mundo.

- ¿Cuánto tiempo le ha llevado confeccionar estos 24 "looks"?

-Ha sido un proceso muy largo de investigación, pero referente a la confección llevamos más o menos dos meses y medio preparando todo.

- Vemos que los iconos, ciertos rasgos discontinuos propios de las transformaciones virtuales que vivimos están los estampados. ¿En dónde los ha creado?

-No presentan una edición premeditada ya que es parte de nuestro día a día. Son capturas de pantalla de nuestra vida que podemos entender y reflejar dentro de nuestra generación.

- ¿Qué planes de futuro tiene?

Continuar desarrollando el concepto de la marca y llegar a convertirla en una forma de expresión para la gente que se sienta identificada con ella.

- ¿Volverá a Galicia este verano?

-Quiero volver a Galicia en verano siempre y cuando el trabajo me lo permita.