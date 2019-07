"Los Lobos" ganarán el lunes el mayor premio de la historia de la televisión

El concurso "¡Boom!" de Antena 3 emitirá el próximo lunes 8 el programa en que "Los Lobos" se llevarán el mayor premio de la historia de la televisión. El equipo formado por Erundino, Valentín, Manu y Alberto se embolsará un total que superará los seis millones de euros.

Tras la filtración del ansiado triunfo de "Los Lobos", el grupo Atresmedia ha comenzado a promocionar la programación especial que llevará a cabo el lunes. "El mayor bote de la historia está en "¡Boom!" ¿Hasta dónde llegará? Con un bote en juego de más de cuatro millones de euros. El lunes, a las 20.00 y a las 22.45, día especial de "¡Boom!" ¿Qué pasará". Este es el mensaje que ha difundido a través de todas sus cadenas.

Antena 3 no ha desvelado qué sucederá exactamente, pero ha emplazado a sus espectadores a vivir un momento histórico de la televisión. Sin llegar a confirmar de manera clara que ese día se entregará el millonario premio, ha prolongado la retransmisión el programa presentado por Juanra Bonet de su horario habitual al prime time.

Por el momento, se desconoce en qué consistirá la emisión y el motivo de su fragmentación. No obstante, entre las posibilidades que se plantean están la emisión del programa en su formato habitual a las 20.00 horas y uno especial por la noche, a partir de las 22.45, en el que los ganadores celebren dicho triunfo.

Por tanto, todo parece indicar que el lunes es el escenario propicio para que "Los Lobos" se lleven en horario de máxima audiencia los 6.512.000 euros acumulados en más de dos años de permanencia en el concurso.

Con esta decisión, "Masters de la reforma" es el gran damnificado, pues hasta el 15 de julio, y retrasándose una semana, no podrá emitir su final en Antena 3. Mediaset no parece haber movido la parrilla de programación todavía, así que la serie "Brigada Consta del Sol" continuará en su horario frecuente. Por su parte, Cuatro tampoco parece mostrar cambios. Si no sucede nada extraño, retransmitirá el primer especial de "El concurso del año", conducido por Santi Millán.

La primera vez que Erundino, Valentín, Manu y Alberto aparecieron en "¡Boom!", previo paso por separado en "Saber y ganar", fue en mayo de 2017. Desde entonces, acumulan récords y más de 500 emisiones.

Antes del triunfo de "Los Lobos", los vallisoletanos "Rockampers" poseían el honor de haber logrado el mayor bote de la historia de la televisión en 2016. También sucedió en "¡Boom!". En aquella ocasión, el grupo constituído por Javi, Héctor, Rubén y Alfredo se hicieron con el montante de 2.326.500 euros. Entonces, Antena 3 anunció igualmente la entrega a bombo y platillo. La anterior marca databa del 8 de mayo de 2006, cuando el comercial madrileño Eduardo Benito ganó 2.190.000 euros en "Pasapalabra".