Vino, música y poesía se dan cita en el SilFest

Desde ayer y hasta este sábado, el paseo de O Malecón de O Barco de Valdeorras,Ourense, acoge la IV Edición del SilFest, un festival diseñado para que sus asistentes disfruten del vino de la zona acompañados de música, poesía o cine, entre otras disciplinas artísticas, y en un entorno natural de excepción.

Entre los nombres que sonarán fuerte este fin de semana en O Barco se encuentran así los de Second, Shinova, Amatria, Smile, Igloo, The Morgans, Chelsea Boots, Kings Of The Beach, La Plata, Azor 91, The Dawlins, Vuelta y Media o Airline.

En la cita, que cuenta con un stand de venta y exposición donde conocer y degustar por copa o por botella algunas de las elaboraciones de Valdeorras, tampoco faltará una zona de restauración con productos 100% gallegos o actividades para los más pequeños de la mano del Mini SilFest con navegación en kayak, karaoke infantil, pintura de cara, etc.