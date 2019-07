Arturo Fernández fue un truhan y un señor, un icono sobre las tablas y un caballero con modales de antaño fuera de los escenarios. Fue, además, uno de los pocos artistas capaces de introducir un giro lingüístico, una coletilla, en el habla popular: ese "chatín", o "chatina" al dirigirse a las féminas, con el que el actor asturiano saludaba y despedía a sus interlocutores en la pequeña pantalla y sobre los escenarios. Un piropo con asterisco que lo mismo servía para elogiar el encanto de ellas que para aplacar el ego de ellos. "Hasta siempre, chatín", bullían ayer las redes, recordando la gran aportación arturiana al diccionario de la RAE. Pero el ingenio del célebre actor era mucho más que una palabra. La que sigue a continuación es una selección de frases, reflexiones y piropos del galán.

"'Chatín' debió de ser la primera palabra que dije, antes que padre o madre".

"Ser asturiano es mi motor

en esta vida".

"Yo elegí el papel de galán,

y el papel me eligió a mí".

"No me gustaría morir de ninguna manera. Los guapos deberíamos quedar aquí".

"Pregúntame lo que quieras menos por la edad, chatina".

"Ya no se escriben comedias donde el galán que las enamora sea el protagonista. No hay historias de amor.

Las historias van por otro camino. Todo es droga

y prostitución".

"No me cansaría nunca de hacer de 'galán conquistador'. Es un lujo para cualquier actor conseguir crear un personaje

y que el público le acepte

y le espere temporada tras temporada en ese rol".

"He sido designado el más elegante en varias ocasiones, aunque me designaría a mí mismo todos los años.

Ahora se viste más descuidado, y cuando veo

a alguien mal vestido

me digo: 'Ese es actor'.

Y no me equivoco".

"España ha retrocedido, hay más gente ignorante que nunca, y la televisión es la responsable".

"A mí me gustan tanto las mujeres que las imito". _

"Creo que he molestado poco como actor y como persona. No sé si algún día le habré quitado la novia a algún chaval, pero fue sin mala intención".

"Déjame que llore de alegría por estar cerca de ti".

"Si me retiro yo, se acaba el teatro. Los chavales no nos retiramos. Cuando tienes 35 años y eres guapo, molesta mucho a los tíos; cuando tienes mi edad, ya saben

que no tienes peligro".

"Yo siempre soy un poco yo".

"En los 'Goya' se debería hablar de cine y no de política, pero están en su derecho".

"Yo soy un hombre de orden

y disciplina, si eso es ser de derechas, pues sí, soy de derechas. No tolero la ordinariez, ni las feas costumbres, doy respeto

y recibo respeto".

"Yo la única subvención

que he recibido en mi vida

es la amabilidad del público".

"Recibir un beso de

una mujer tan guapa es

un halago; no dudes

que lo aprovecharé".

"Cuando veo a una mujer guapa le digo: 'Vaya usted

con Dios, porque si se

va con otro, me voy

a morir de celos'".

"Ahora está prohibido

casi todo. Hasta piropear

a una mujer".

"Si me odian me importa un rábano. Caer bien me llena de orgullo. Me da la sensación de que nunca he hecho daño a nadie. Cuando tienes 30 o 35 años y además eres guapo, eso molesta mucho a los hombres".

"No me he hecho arreglos en la cara, si los hubiera hecho me mandan otra vez a la mili".

"Estando lejos pienso que queda un día menos para volver a Asturias".