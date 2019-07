Granizo como pelotas de futbolín y más de 3.000 rayos en la primera gran tormenta del verano en Galicia

Los destellos de más de 3.000 rayos iluminaron el cielo gallego en la primera gran tormenta que se ha vivido este verano en la comunidad. Según informa la agencia de meteorología Meteogalicia, la mayor parte del aparato eléctrico afectó a la provincia de Lugo, aunque también afectó con fuerza a la comarca de Deza, donde una impresionante tromba de granizo a las 19.00 horas del jueves causó importantes daños en coches y edificios. El concello de San Xoán de Río, en Ourense, sufrió un corte de luz durante varias horas debido a una avería en un transformador.





A xornada remata en #Galicia con máis de 3000 raios??, a meirande parte na provincia de Lugo, aínda que as treboadas afectaron tamén con forza a outros puntos como a comarca do Deza. Co solpor foron a menos e arestora soamente quedan algúns chuvascos no norte de Lugo. pic.twitter.com/DuhLKSesqk