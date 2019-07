A Fundación Laxeiro trae a Vigo a escultura de Antonio Faílde

A inauguración da exposición 'Faílde, anatomía de pedra' tivo lugar onte na Fundación Laxeiro, que achega a Vigo estas esculturas sumándose ás actividades con motivo do Ano Faílde, promovidas polo concello de Ourense co fin de reivindicar a figura e obra do autor.

Faílde foi o único escultor pertencente ao grupo de 'Los Renovadores', participando con Laxeiro, Carlos Maside, Isaac Díaz Pardo ou Julia Minguillón na exposición titulada Artistas Gallegos, acollida na galería Velázquez de Bos Aires en 1951. Escultor, artista e mestre, foi nomeado académico da Real Academia de Belas Artes de San Fernando en 1957 pola resonancia das súas aportacións.

Exposición e obra

Este proxecto, comisariado por Natalia Figueiras, componse de 15 das obras realizadas por iniciativa propia do autor, sen formar parte de encargos de terceiros, polo que pretende achegar ao público a faceta máis persoal do proceso creativo do artista. Isto mergúllanos no seu propio universo de pezas privadas das que nunca se quixo desprender, custodiadas polo seu fillo Miguel Ángel Faílde, falecido recentemente e decisivo na concreción da exposición.

O escultor desenvolveu a súa obra en torno a dous xéneros predominantes, o cotidiano e o espido femenino, levados nalgunha ocasión a unha interpretación mitolóxica e alegórica. Traballou incansablemente na anatomía do corpo humano, descubrindo baixo a pedra as obras que para el xa estaban creadas antes da súa intervención.Poderase disfrutar ata o domingo 15 de setembro.