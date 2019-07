Alexandro: "O viño é un arte e o arte é ser un mesmo"

Con 'Lume!', una colección sobre los incendios gallegos, entre su últimos trabajos, el pintor ouresano afincado en Muxía Alexandro (Ourense, 1949) ha sido el encargado de recoger el testigo de artistas gallegos como Laxeiro o Virxilio en el diseño de la etiqueta de Amadeus. El emblemático vino de Viña Costeira vuelve a escena una década después para reforzar la vinculación de la cooperativa ribadaviense con el arte y la cultura autonómicos.

Y es que: "O viño, a cultura e o arte están mesturados", opina Alexandro, que da cuenta de su conexión con el sector vitivinícola desde la infancia: "Eu crieime entre cepas porque o meu avó, o Serafín, tiña uns viñedos na Carballeira, pisei a uva e vendimiei e bebía viño, un pouco de viño que me daba meu avó, que a miña nai non me deixaba pero él dábame a escondidas as sopas de burro cansado". Fue precisamente su abuelo quien le enseñó que el vino habla de cultura y tradición y que "a elaboración dun bo viño é un arte (...) Si, eu esto seino polo meu avó".

Por eso, entre otras cosas, dice: "Encantoume moito a idea cando me propuxoron o proxecto". "Eu quería que a etiqueta, a parte de ser representativa do viño, fose tamén pintura", dice Alexandro, que considera: "Ser artista é ser ti mesmo, plasmar a tua forma de ver as cousas e non perder a creatividade, esa é a miña obsesión. Obsesión non de locura, se non da que fai que non pares de investigar. "

"Pensei en facer algo que fora bonito, con moitos colores, eu odio os diseños planos, e que distinguira o viño, algo diferente". Intención que plasmó a través de las copas y racimos ahora serigrafiados en la botella del nuevo Amadeus.

Diez años más tarde, y de la mano del gallego Alexandro, la Cooperativa de Ribadavia Viña Costeira continúa con la tradición del vino de los pintores gallegos en la Denominación de Origen más antigua de Galicia, O Ribeiro.