Los festivales del Ciclo 1906 clausuran su edición más futurista y experimental Guiliana y Ron Carter fueron algunas de las novedades del festival gallego

La nueva edición del Ciclo 1906 llegó a su fin el pasado 19 de juniocon muy buen sabor de boca. Desde el mes de marzo esta cita imprescindible desprendió ritmo y sentimiento en los más de 50 conciertos celebrados en un total de 16 ciudades españolas de la mano de Cervezas 1906. Esta 12ª edición del Ciclo 1906 supuso además un antes y un después. La calidad, el virtuosismo y la pasión por la música dieron un nuevo giro en su concepción en busca del riesgo creativo y añadiendo el lema 'Música para una Inmensa Minoría'. De esta forma, los sonidos electrónicos y la experimentación se sumaron a la consolidada propuesta musical de Cervezas 1906.

A lo largo de estos 3 meses, los escenarios de los mejores clubes y teatros del país fueron testigo de todo tipo de estilos, uniendo con audacia tradición y modernidad. Así, este nuevo Ciclo 1906 demostró que géneros como el flamenco o el soul pueden ir de la mano del jazz más futurista, la electrónica o el hip hop. Kamasi Washington, una promesa de la música negra reciente, protagonizó uno de los conciertos del año en Madrid. El sonido experimental de Mark Guiliana rompió moldes como ya hiciera en sus colaboraciones anteriores con el gran David Bowie. Una de las grandes leyendas vivas del jazz, Ron Carter, puso de manifiesto por qué el género no sería el mismo sin él. Noah Slee buscó y encontró nuevos caminos dentro del neosoul. Y el flamenco fusión de Diego Amador reafirmó que es posible ser flamenco puro y, al mismo tiempo, moderno.

Los grandes nombres del Ciclo 1906 este año también ofrecieron joyas musicales como las del sonido rompedor de The Bad Plus, el encuentro de tres grandes como son "El Bola", Javier Colina y Bandolero, el hip-hop electrónico de los Big Menu o el enérgico funky-soul de Sugar Drops. Junto a ellos completaron esas noches únicas otros artistas que abrazan la diversidad, siempre en busca de la excelencia, como son Yadira Ferrer, Lithium, Cromática Pistona, Marian Ledesma & Tinaquero Brothers, o The Swinging Flamingos.

El Ciclo 1906 nació en 2007 en Galicia para dar visibilidad a un estilo musical, el jazz, con el que Cervezas 1906 compartía señas de identidad. Este año, y bajo el nuevo lema 'Música para una Inmensa Minoría', el Ciclo 1906 renació con el objetivo de seguir creciendo y de traspasar nuevos límites para ofrecer experiencias únicas.