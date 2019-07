El festival EDP Vilar de Mouros cierra su cartel con The Offspring a la cabeza

La organización del EDP Vilar de Mouros anunció ayer las últimas bandas que completan el cartel de la edición de 2019, que se celebrará los próximos 22, 23 y 24 de agosto en el Concello de Caminha, Portugal. Actuarán grupos como Manic Street Preachers, Prophets of Rage y The Sisters of Mercy, además delos últimos incluidos Therapy y The Cult, destacando además la famosa banda estadounidense The Offspring.

La edición de este año tendrá un recinto más grande, un nuevo escenario, llamado MEO, y una pista de baile con DJs después de los conciertos. Además, la EDP ha apostado en las áreas de la música y la cultura, mostrando la importancia de ambas para la evolución de la sociedad y de las regiones, ofreciendo varios instrumentos a la Sociedad Musical Banda Lanhelense, cuyo foco está puesto en la formación de los alumnos, con recurso a la escuela de música João da Costa e Silva. Destaca la política de sustentabilidad, comprometida con el medioambiente, con propuestas que apuestan por la reducción de plástico, la reutilización de recursos hídricos, el compostaje y la recogida de ropa.

"La música es para todos"

Bajo esta campaña, desarrollada junto con la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa, la organización del festival también refuerza la apuesta por la movilidad dentro y fuera del recinto, en particular en la movilidad reducida, con dos nuevas plataformas en el recinto, una mejora en los accesos y zona de estacionamiento cerca de la entrada.

Esto se ve reforzado por la disponibilidad de bicicletas gratuítas y el aumento de la capacidad de la zona del camping, permitiendo un mayor confort en el festival.