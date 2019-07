Del calor a la tormenta en 2 días

Cuando (por fin) parecía que el verano había llegado a los termómetros del sur de Galicia, un nuevo revés amenaza en la atmósfera. Los meteorólogos de MeteoGalicia ya advierten que, tras el caluroso día de ayer en las Rías Baixas -varias localidades de Ourense, como Valdeorras, Verín y Arnoia, así como en Pontevedra, la ciudad de Tui superaron los 32º- y la jornada de hoy, que se prevé bochornosa, el jueves volverá la inestabilidad al horizonte.

La razón no es otra que una bolsa de aire frío frente a la costa de Portugal, que podría propiciar tormentas en el interior de Galicia ya desde ese día. "El jueves aunque en la franja litoral no habrá lluvias, sí tormentas en zonas próximas", explican en la agencia gallega de meteorología.

Los cielos alternarán nubes y claros en general, con más nubes de evolución en el tercio norte, que podrían dejar algún chubasco de carácter tormentoso en el interior. Y el viento será fuerte -ya hoy- en la Costa da Morte. Sin embargo, habrá brisas en el entorno de las Rías Baixas.

El viernes ya habrá un ligero descenso de las temperaturas y entrará el viento del sur.

"La atmósfera recuerda más a un patrón de primavera que de verano", asegura el meteorólogo Alberto Romero. Y lo que se avecina, al menos hasta el próximo martes, sigue siendo "inestabilidad". "Las predicciones son de bastante incerteza. No se puede asegurar nada seguro", matiza Romero en ese contexto. Lo que sí parece claro es que el tiempo no acompañará a los miles de asistentes al Resurrection Fest, ya que en Viveiro sí se prevén chubascos para el fin de semana. Tampoco se puede avanzar que no caigan unas gotas en Caldas de Reis, que vivirá el PortAmérica de jueves a domingo.

Junio, tórrido en España

La situación contrasta principalmente con la vivida en el resto de la Península en el mes de junio. La masa de aire que sobrevoló grandes áreas del oeste del continente europeo y, en particular, zonas del centro, norte y nordeste de la Península e Islas Baleares entre el 26 y 30 de junio, es la más cálida de las registradas en un mes de junio en al menos las últimas cuatro décadas. Así se desprende de un estudio elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Burgos, Lleida, Girona, Puerto de Navacerrada, Madrid, Torrejón de Ardoz o Calamocha nunca había hecho tanto calor. Y, además, la frecuencia de tránsito de masas de aire cálido en junio que dan lugar a temperaturas anormalmente altas en las zonas afectadas es casi diez veces superior en las dos primeras décadas del siglo XXI que en las dos últimas del siglo XX, pasando de una vez cada 30,7 años, a una vez cada 3,7 años.