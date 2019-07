Siete premiados de Vigo y Ponteareas

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional reconoce los 20 mejores expedientes de los ciclos de grado superior a través de los galardones extraordinarios cada año académico. Cada estudiante premiado recibe una cuantía de 850 euros. En este caso son los estudiantes que terminaron estudios en el curso 2017/2018.

Siete de los 20 galardonados son de Vigo y Ponteareas: Raquel Beloso del IES Politécnico de Vigo (Instalaciones y mantenimiento), María de los Ángeles Iglesias de Imagen y Sonido del IES Audiovisual de Vigo, Manuel Ruiz de Agraria del CIFP A Granxa (Ponteareas), Xosé Manuel García también del CIFP A Granxa (Industrias alimentarias), Jorge Martínez del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (Marítimo-pesquera), Raquel Romay del CIFP A Granxa (Seguridad y medio ambiente) y Roberto Carlos Álvarez del CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo (Madera y mueble).

Marta López del CIFP As Mercedes de Lugo (Energía y agua), Pablo Cerviño, que estudió Química en el CIFP Politécnico de Santiago, Adrián Fernández también de As Mercedes en el ciclo de Transporte son otros de los estudiantes galardonados. Completan la lista de mejores expedientes del curso 2017/2018 Alba Dono, también de As Mercedes; Rafael Brea, del IES Monte Neme (Carballo); Pablo Prieto del CPR Plurilingüe Liceo La Paz (A Coruña), también del Liceo Víctor Prado; Ana Carreiras del Fernando Wirtz-A Coruña; Cristina Cernadas del IES As Fontiñas de Santiago, Iris Aguilella del CIFP Ánxel Casal-A Coruña; Lucía Corral del Eusebio da Guarda (A Coruña) y Ana Marisa da Cunha García, del IES 12 de Outubro (Ourense).