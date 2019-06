Pati Blanco: "Yo me traduzco a mí mismo, me reafirmo a través de lo que escribo"

La poesía es la forma que tiene Pati Blanco de reafirmarse, de traducirse a sí mismo, de definir sus paisajes, interiores y exteriores. "A veces necesitamos una especie de traductor de nosotros mismos. Yo me traduzco a mí mismo a través de lo que escribo de la realidad que vivo y de alguna forma, defino también mis espacios y me reafirmo", explica. Con estos mimbres, no es de extrañar que sus versos huelan al mar de Vigo, donde reside desde 2013, y que su sonido recuerde a las voces que la transitan. "Vigo es mi referencia y mi desembocadura vital", reconoce Blanco, que recuerda que fue en esta ciudad donde nació como escritor.

El periodista, responsable de comunicación de El Corte Inglés en Galicia, presentó ayer en estos grandes almacenes en Vigo, su tercer poemario, "Miradas que hablan", con el que acaba de ganar el Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor con quien, reconoce, se indentifica -con quien se le identifica- plenamente. "Fue una grandísima sorpresa -afirma-. Además, me identifico con el autor en el sentido de que alguno me ha calificado de romántico y no me importa para nada enarbolar la bandera del romanticismo". Y ello a pesar de que no es amigo de las etiquetas.

"Yo creo que las etiquetas nacen de la necesidad de subtitularlo todo y precisamente lo más importante de la poesía es que coge la versión final de uno mismo, sin subtítulos. La poesía, más que nunca, se está convirtiendo en un idioma, en una patria común, en un territorio sin fronteras porque gracias también a internet todo el mundo se expresa con más libertad y la poesía admite todos los soportes", comenta.

"Miradas que hablan" es un poemario estructurado en cuatro apartados en los que transita la cotidianeidad. "El concepto creativo para mí nace en la mirada. De hecho, la ejerzo primero mirando a mi interior, luego hacia el exterior, después hacia los demás y ya en la última parte mirando hacia ti, que es un poco la desembocadura de toda la mirada, que está concentrada en la vocación del amor y de la persona amada y de todo lo que genera el sentimiento amoroso en sí mismo", explica. Pero sobre todo es una evolución de su recorrido vital. "Es poesía de carne y hueso-apunta-. Así como el primer poemario era un fundido del recorrido hacia ese momento, con poemas ya escritos en el tiempo, este es más actual, de mi pulso vital, donde a través de esos apartados voy definiendo diferentes espacios interiores, pero también exteriores y que son significativos de mi vida".

En la presentación estuvo acompañado por el editor Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo Sial-Pigmalion; la periodista Noelia Otero; la magistrada Lola Galovart, magistrada, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.