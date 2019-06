La primavera le seguirá comiendo terreno al verano en Galicia

La primavera seguirá durante los próximos días en Galicia. La estación estival aplazará su llegada, por lo que volverá a ser habitual escuchar eso de "no parece verano". Ourense será la única ciudad que superará la barrera de los 30 grados y mantendrá las mínimas por encima de los 16 grados. Mientras, Vigo tendrá que esperar a la próxima semana para alcanzar los 30 grados, que vendrán acompañados de mínimas superiores a los 15 grados varios días.

Hoy viernes, la influencia de las altas presiones hará aumentar significativamente la estabilidad atmosférica. Así, Galicia amanecerá con cielos más achubascados cuanto más al noroeste, con nieblas costeras. En la parte estival, los cielos quedarán poco achubascados o despejados en general, con algunas nubes en el litoral norte y nubes de evolución al este. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán ligeramente: A Coruña (16°-20°), Ferrol (12°-25°), Lugo (14°-27°), Ourense (12°-32°), Pontevedra (11°-24°), Santiago de Compostela (11°-26°), Vigo (14°-22°).

El sábado, Galicia comienza a quedar en la influencia de las altas presiones. De esta manera, habrá nubes bajas y nieblas en la mitad norte que se irán disipando con el avance de la mañana para quedar con una tarde de cielos poco achubascados o despejados en general. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, excepto las máximas en el tercio norte, donde quedarán sin cambios o mismo pueden sufrir un ligero descenso: A Coruña (15°-20°), Ferrol (14°-22°), Lugo (16°-27°), Ourense (16°-32°), Pontevedra (12°-25°), Santiago de Compostela (15°-25°), Vigo (14° -22°).

El domingo, la comunidad gallega estará en una situación intermedia entre el anticiclón situado en Azores y una baja térmica centrada en la península Ibérica, con régimen de vientos de componente norte. De esta manera, en el tercio norte, amanecerán con los cielos cubiertos, que se irán abriendo grandes claros con el avance del día. En el resto del territorio, los cielos estarán poco achubascados o despejados, con formación de nubes de tormenta a la tarde en el este de las provincias de Lugo y Ourense. Las temperaturas tendrán un fuerte contraste entre los valores frescos del norte, que no superarán los 20º C y los cálidos del sur, por encima de los 30º C: A Coruña (16°-20°), Ferrol (15°-21°), Lugo (13°-22°), Ourense (16°-33°), Pontevedra (15°-29°), Santiago de Compostela (14°-22°), Vigo (13° -27°).

El lunes, Galicia quedará en una situación intermedia entre el anticiclón de las Azores y un pequeño centro de bajas presiones sobre el centro peninsular, dejando un corredor de vientos del noreste. Por lo tanto, los cielos estarán poco achubascados o despejados, con nubes bajas en las primeras y últimas horas del día en el litoral norte. Por la tarde, crecerán nubes de evolución en el interior, sin descartar algún chubasco tormentoso. Las temperaturas no tendrán cambios significativos: A Coruña (16°-24°), Ferrol (16°-23°), Lugo (16°-20°), Ourense (15°-30°), Pontevedra (15°-30°), Santiago de Compostela (15°-23°), Vigo (14° -29°).