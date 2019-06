-Respecto a los tratamientos, yo pediría cautela con los titulares porque aún no podemos hablar de curación y no se pueden dar falsas esperanzas. Soy muy optimista, pero hay que ser un poco sensato porque no todo el mundo gestiona la enfermedad de la misma manera y, además, aún falta mucho para cumplir las expectativas que todo el mundo desearía. Mucha esperanza en los nuevos tratamientos sí, pero también mucha cautela mientras no se desarrollan del todo.