Chenoa anuncia su boda con el médico Miguel Sánchez Encinas

Desde que Chenoa hiciera pública su relación con el prestigioso urólogo Miguel Sánchez Encinas, los rumores de boda han acompañado a la pareja y finalmente la cantante ha confirmado que se subirá al altar y que el médico le ha pedido matrimonio.

Chenoa reveló su próximo enlace en la noche del lunes, durante una cena de gala y subasta benéfica celebrada en el Teatro Real de Madrid para recaudar fondos para la Asociación para la Prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida.

El anillo con un precioso brillante de Tifannys que Chenoa lucía en su anterior aparición pública, en la que además la artista acudía al lado de su novio con el que se mostraba de lo más cariñosa, hacía sonar las alarmas sobre la posible boda. Unos rumores que se han confirmando con la confesión de la popular cantante. Con una sonrisa de oreja a oreja y sin querer hacer más declaraciones al respecto, la cantante ha confesado: "Sí, me lo ha pedido, pero todavía no tenemos fecha", confirmando así que se subirá al altar con Miguel Sánchez. Aunque la artista no ha querido desvelar los detalles de la pedida, no puede ocultar la emoción en uno de los momentos más felices de su vida, que además coincide con su 44 cumpleaños.

Chenoa confirmó su relación con Miguel Sánchez Encinas, jefe del Servicio de Urología de la Universidad Rey Juan Carlos, hace apenas tres meses. De hecho, la primera aparición pública de la pareja fue el pasado 26 de marzo, cuando acudieron juntos al Teatro Nuevo Apolo de Madrid para asistir a la última función de 'Looking for Europe', del filósofo francés Bernard-Henri Lévy. Apenas tres meses después, la cantante y el urólogo han decidido dar el gran paso de subirse al altar, una decisión que no ha dado con novios anteriores como David Bisbal o Javier Arpa.