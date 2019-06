La Fundación Sales proyecta "El fantasma de la ópera" con la soprano Beatriz Arenas

La Fundación Sales proyecta este sábado la película "El fantasma de la ópera" (1925), dentro del ciclo de Cine Mudo de Verano, con la participación de la soprano viguesa Beatriz Arenas. El pase tendrá lugar a las 22.30 horas.

El trío musical Caspervek contactó con la cantante para que participase en la actuación de música en directo que acompañará a la película clásica en blanco y negro "El fantasma de la ópera", dirigida por Rupert Julian hace casi un siglo e interpretada por Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Snitz Edwards, Gibson Gowland y Arhur Edmund Carewe.

La película de terror, una versión de la novela de Gastón Leroux, transcurre en los sótanos de la Ópera de París. Allí vive oculto Eric, un hombre con una voz angelical que esconde un rostro desfigurado propio del demonio. "El fantásma de la ópera" desea catapultar a la fama a la hermosa soprano Christine Daeé. Sin embargo, al enterarse de que la cantante está prometida con otro hombre, el vizconde Raoul, se vuelve loco de celos.

"Es un placer que hayan contado conmigo. Primero, porque Brais González (pianista) es un gran músico y me siento afortunada de compartir este concierto con Caspervek -dice la soprano-. Segundo, porque es un gran título, un clásico, y no todos los días tienes la oportunidad de formar parte de 'El fantasma de la ópera'. Y tercero, porque la música que ha escrito (Brais) me parece mágica y a medida que avanza la película queda claro que mis intervenciones reflejan a Christine Daeé, la protagonista. Es un orgullo para mí como soprano", confiesa Beatriz Arenas. "Va a ser muy emocionante", añade.

Tras esta colaboración, la soprano viguesa volverá a pisar suelo italiano, tal y como hizo el pasado enero para el oratorio "Santa Editta: vergine e monarca, regina d'Inghilterra". En este caso volverá a interpretar a una reina, aunque "con una personalidad completamente diferente", en una obra bajo el nombre de "Amare e fingere", del compositor Alessandro Stradella.

La gira de conciertos, con fechas previstas entre julio y enero, la llevará a diferentes teatros, castillos y festivales de música antigua, empezando el 13 del próximo mes en el Palazzo Cipolloni en Aquila. Otros lugares donde se desarrollará esta ópera son el Teatro Villa Torlonia de Roma, el Castello Rocca di Vignola o en la Scuderie Farnese de Caprarola.