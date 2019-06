Boris Izaguirre: "La Venezuela que yo conocí ya no existe; ha muerto, como mi madre"

Boris Izaguirre (Caracas, 1965) se desnuda espiritualmente en su última obra, Tiempo de Tormentas.

- Tiempo de Tormentas se define como una novela autobiográfica. ¿Cuánto hay de realidad en este libro?

-Nunca estuve muy de acuerdo con la idea de adjetivarla como autobiográfica, aunque es cierto que es la historia de una madre y un hijo que llevan el nombre de mi mamá (Belén Lobo) y el mío. Tiempo de Tormentas trata sobre esa extraordinaria relación, en la que una madre defiende a capa y espada la libertad, la individualidad y la sexualidad de su hijo en un país donde se castiga mucho la homosexualidad. Creo que fue un ejercicio de libertad francamente extraordinario que realizó mi madre con un resultado súper óptimo. Por eso, cuando falleció, quise recuperar muchas de las cosas que recordaba para compartirlo con una infinidad de madres e hijos que estarían en esa misma situación. Esa parte del libro es evidentemente muy autobiográfica.

- ¿Es un homenaje a su madre?

-No, un homenaje me parece algo más aparatoso. Unos días después de enterrar a mi madre reflexioné sobre esa lucha sin fin con armas muy pequeñas, pero con muchísima estrategia, que mi mamá emprendió para defenderme y me di cuenta de que, en el fondo, con esa postura ella también estaba defendiendo su punto de vista ante la vida y ante la sociedad. Mi mamá creía que cada uno tiene que defender su diferencia, su individualidad y su independencia sin hacer daño, sin molestar a las estructuras, sin agresividad y sin violencia. Ella me defendió, me dio unos enormes instrumentos para reforzar mi personalidad y llevarme hacia el éxito y me hizo entender que si llamas la atención es para hacer de esa atención una lucha, un mensaje, algo que comunicar. Al final terminé aplicando todo aquello que fue enseñándome en otro país que no era el mío, en España.

- También es un retrato de su Venezuela natal...

-Hace una reflexión muy íntima, muy personal y muy familiar de un país que está a punto de desaparecer, que es Venezuela, mi lugar de origen. Está en una situación de crisis tan extraordinaria y terrible que, claramente, el país que yo conocí y del que me marché en 1992 ya no existe. Al igual que mi madre, ha muerto. Para mí era importante recuperar el lienzo de ese país.

- ¿Cómo determinó su vida el tener dislexia?

-La dislexia me ha marcado mucho. Mi mamá se dio cuenta con una gran rapidez de que tenía dislexia porque ella tenía un concepto del movimiento corporal innato (era bailarina). Vio que yo era muy torpe y consiguió que me la diagnosticaran en 1972 en un país como Venezuela y en una ciudad como Caracas, que en unas cosas era increíblemente desarrollada, como en este caso, y en otras, no lo era tanto. Mi mamá me hizo darme cuenta de que había que luchar para mejorar este problema, pero realmente fue en la edad adulta cuando nos percatamos de lo que habíamos conseguido. Ha sido después de escribir esta novela, que es mi duodécimo libro, cuando me he dado cuenta de la increíble hazaña que esto supone para una persona que solo quería leer y escribir y que no podía hacer ninguna de las dos cosas. Tardé mucho en aprender a leer y a poder poner una palabra detrás de la otra. Me ha costado siempre muchísimo. Incluso ahora, hay momentos en que, de repente, me pregunto si me he equivocado en un acento.

- ¿Hay mucha homofobia todavía en España?

-Sí, totalmente, y, a veces me da la impresión de que todavía crece mucho más y ves cómo avanzan ideologías que quieren apoderarse de nuevo de ese odio. Pero creo que tenemos que quedarnos con algo muy bueno como es el hecho de que, por ejemplo, hace veinte años, una persona como yo consiguiera a través de la televisión adjudicar a la homosexualidad una serie de elementos con los que, en un principio, no se asociaba, como el éxito o el sentido del humor. Le di a la homosexualidad mucha más luz, porque yo no era una persona que apareciera solo, sufriendo, con un trauma detrás, sino todo lo contrario, estaba completamente realizado y quería compartir esa integridad con la mayor cantidad posible de personas, sin molestar y sin insultar, gritar un poco sí. He contribuido a normalizar completamente esa situación desde un mensaje enteramente positivo, asumiendo que la condición sexual no puede de ninguna manera interrumpir tu ascenso ni impedir que consigas las cosas que te has propuesto en la vida.

- ¿Por qué cree que la frivolidad es necesaria en la vida?

-Porque me ha dado una óptica, un punto de vista. Creo que desde la frivolidad imparto mi mensaje, el de que la vida tiene muchas más capas de las que crees y es muchísimo menos frívola de lo que ves.

- ¿El Boris de puertas para adentro tiene algo que ver con el Boris de la vida pública?

-No, para nada, porque afortunadamente en mi vida privada tengo a una persona maravillosa, mi marido (Rubén Nogueira), que me acompaña, de la que me tengo que ocupar y de la que disfruto y aprendo muchísimas cosas.

- ¿Sigue siendo el exhibicionismo la peor de sus hambres, como dice en la novela?

-Digamos que, como dice Rubén, yo conseguí hacer de una patología una fuente de ingresos.

- ¿Le debe mucho al programa Crónicas Marcianas ?

-Sí y también a Masterchef.