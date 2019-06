Mario Casas: "La película 'No matarás' es uno de los viajes más fuertes que viví"

"Esta película está siendo uno de los viajes más fuertes que he vivido como actor". Así describe el gallego Mario Casas la experiencia que esta suponiendo para él protagonizar el nuevo thriller del director David Victori, "No Matarás", que se está grabando estas semanas en Barcelona.

El filme narra la historia de Dani, un "buen chico" que durante los últimos años se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, pero que tras la muerte de éste decide retomar su vida. Justo cuando se dispone a emprender ese viaje personal conoce a Mila, interpretada por al debutante Milena Smit, una joven tan sensual e inquietante como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla y lo llevará a plantearse cosas que nunca antes habría imaginado.

"Te mostramos al mejor tipo que podrías conocer en tu vida, alguien muy blanco y sin filtros aparentes, que por algo que le pasa en un momento dado debe enfrentarse a los demonios que tiene dentro y decidir si es capaz de matar a alguien", explicaron Casas (A Coruña, 1986) y Victori (Barcelona, 1982) durante uno de los ensayos del rodaje.

No obstante, esta "catarsis" no es algo que solo viva el personaje, pues actor y director aseguran que este filme les va a "cambiar la vida". "Hay algo en esta película que me permite desconectar completamente de mi ser y escapar a mi control para convertirme en el personaje", señala Casas. "Si quieres que un personaje cambie a lo largo de la película, lo más lógico es que tú también cambies como creador", plantea Victori, cuya visión del cine ha permitido a Casas descubrir "una nueva manera de interpretar y salir de la zona de confort".

Actor y director trabajaron el personaje con "ejercicios teatrales" y sin tocar el guion. Al gallego ni siquiera le presentaron a los actores hasta el mismo día del rodaje, pues el objetivo era "crear el personaje desde la verdad absoluta y no a través de tecnicismos".