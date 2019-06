El Festival de Cortos de Bueu proyectará 111 filmes, 23 en la Sección Internacional

Nueve días de proyecciones y un amplio programa de actividades paralelas; 111 filmes, 23 de los cuales competirán en la Sección Internacional; y nueve secciones, dos más que el año pasado. Son algunas de las cifras de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC Bueu), que se desarrollará del 6 al 14 de septiembre, y que ayer desveló buena parte de los títulos que los aficionados al cine podrán ver en la localidad buenense.

El director del certamen, Manuel Pena, y el nuevo subdirector del mismo, Severiano Casalderrey, fueron los encargados de presentar los 23 cortos de la Sección Internacional, la más variada en cuanto a nacionalidades de todas, tal y como se encargó de apuntar Casalderrey, ya que hay 19 países representados.

Una de las novedades en la edición de este año será la presencia de una Sección Experimental que dará cabida a todos aquellos trabajos que se salgan de las narrativas más clásicas. "Había potencial para este tipo de traballos que era complicado encaixar na Sección Internacional", señala Casalderrey. Serán 13 los trabajos a concurso, que optarán a un galardón. Los elegidos son Excess will save us (Suecia/Francia), Prisoner of society (Georgia), Acadiana (Canadá/Estados Unidos), Bavure (Francia), 4 estados da matéria (Portugal), Valtakunnat (Finlandia), Telefonul (Rumanía), Ich armer Mensch (Austria), Last year when the train passed by (Francia), Kids (Suiza), Blue (Tailandia/Francia) y Un paseo por New York Harbor (España).

Aunque la Sección España estará compuesta solo por cuatro filmes por cuestiones de metraje de los mismos (592 metroz goiti, de Maddi Barber; Suc de sindria, de Irene Moray; La dignitat, de David González; y Ama, de Julia de Paz), al premio al mejor corto en este apartado concurrirán asimismo Después también, de Carla Simón (presente en la Sección Internacional) y Un paseo por New York Harbor (en la Sección Experimental).