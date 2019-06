Los Estefan 'apadrinan' a un prodigioso pianista vigués

"Estoy inmensamente agradecido a la Fundación Cultural Latin Grammy y y a Emilio y Gloria Estefan por darme esta gran oportunidad que me ayudará a alcanzar mi sueño de convertirme en un músico profesional rodeado de los mejores". Con estas palabras el pianista vigués de 17 años Sergio De Miguel Jorquera, recogía la "Beca Grammy" al prodigio de manos de Emilio y Gloria Estefan ayer en Miami. El valor de la ayuda asciende a unos 179.000 euros -200.000 dólares- que le permitirán a De Miguel Jorquera cursar los cuatro años de la titulación en la mejor universidad de música moderna de EE UU, la Berklee College of Music en Boston. Comenzará sus clases en septiembre de 2019.

"Voy a poner todo mi compromiso y fuerte trabajo estos próximos años en Berklee para ser un ejemplo y llegar a formar parte del mundo de la música latina", expresó el joven talento en el acto. Antes de que sucediera, De Miguel ya sabía ese momento sería "imborrable para su memoria".

Sus 'padrinos' musicales destacaron su valía. "Nos sorprendió y nos impresionó totalmente el talento de Sergio. Estamos muy orgullosos de ayudarlo a lograr su sueño de poder obtener su educación musical", aseguró el compositor y productor Emilio Estefan, junto con la cantante Gloria Estefan en la entrega, que se realizó en las oficinas centrales de la Academia Latina de la Grabación. "Hemos visto en persona lo que Berklee puede hacer por los jóvenes cuya aspiración es ser artistas y ayudaremos a Sergio a tener éxito en estos años en los que se estará formando", añadieron.

El estudiante, el primer músico seleccionado en España para dicha ayuda, pasó el estricto cribado del Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy entre un grupo altamente competitivo de medio millar de solicitantes de todo el mundo, fundamentalmente de América latina y España.

De Miguel Jorquera comenzó a tocar el piano cuando tenía 3 años. Estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo desde los siete, en donde se desempeñó como pianista de la banda de jazz de la escuela. También participó en el Berklee Five Week Summer Performance Program en Boston en el 2018 y 2017, un curso de verano que le puso sobre la pista de la Beca Grammy. "Mi objetivo es convertirme en un músico profesional para crear nuevas direcciones musicales; promover y conectar mis raíces", aseguró en una entrevista a FARO. "Es una responsabilidad enorme que voy a tratar de aprovechar al máximo", aseguraba el pianista. La beca es "un sueño" para el vigués. "Hace solo un año, admiraba al pianista colombiano Jesús Molina, que a su vez, logró la beca Grammy que aquel año apadrinó el célebre Juan Luis Guerra. "Unos meses después de que aquello me pareciera estratosférico, me veo yo ganando esa beca", aseguraba entusiasmado.

Así, De Miguel Jorquera se unirá al grupo de estudiantes que lograron la "Beca Prodigio" y entre los que están la saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, copatrocinada por Enrique Iglesias; el pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, que recibió la beca porr Juan Luis Guerra; el bajista Ernesto Núñez acreedor de la beca en 2017 copatrocinada por Miguel Bosé y la cantante Nicolle Horbath, que la recibió de Carlos Vives.