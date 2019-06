El grupo estadounidense de "soul blues" Vintage Trouble actúa esta noche en Santiago

El grupo californiano Vintage Trouble trae esta noche (21.20 horas) su soul blues con su toque de pop en directo a la Sala Capitol Santiago de la mano de SON Estrella Galicia para celebrar el décimo aniversario de este programa musical.

Desde su formación en 2010, Vintage Trouble se ha convertido en el secreto mejor guardado del rock and roll. La pasión y la fuerza que destilan, su soul blues, los ritmos R&B y un toque de pop crean un cóctel difícil de rechazar. El cuarteto, formado por Ty Taylor (voz), Nalle Colt(guitarra), Rick Barrio Dill (bajo) y Richard Danielson (batería) ha realizado más de 3.000 conciertos en 30 países diferentes y girado con grupos y músicos de talla mundial como The Who, The Rolling Stones, AC/DC, Lenny Kravitz o Bon Jovi.

Con tres álbumes bajo el brazo, también han actuado en programas de televisión de gran éxito como Later... with Jools Holland, Limmy Kimmel LIVE!, Conan, The View, The Tonight Show y Late Motiv. Además de recibir los aplausos de la prensa y revistas especializadas como "The New York Times", "The Wall Street Journal", "Billboard" y "Rolling Stone".