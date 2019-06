A escritora Ledicia Costas visita "Zigzag" para falar de "Infamia"

O programa 'Zigzag' contará na madrugada entre hoxe e mañá -ás 7.20 horas- coa presenza de Ledicia Costas, unha das escritoras máis recoñecidas e traducidas da literatura galega, que debuta na novela para adultos con 'Infamia', un thriller psicolóxico onde nada é o que semella. Nesta historia de amor, odio e loucura, Costas é quen de explotar o máis recóndito da alma humana, ofrecendo unha novela de ritmo vibrante, poderosa e aditiva.

Os espectadores tamén se poderán achegar ao novo libro de Clara do Roxo, que acaba de presentar 'Actrices secundarias', obra coa que foi finalista do Premio Torrente Ballester 2018. É a historia dun home e unha muller que, como tantos milleiros, emigraron a América e formaron unha familia. Pero, sobre todo, é a historia de catro mulleres que asumiron, cada unha de xeito diferente, o seu papel secundario, un chanzo ou varios por debaixo do papel principal reservado só aos homes.

Outra das protagonistas do programa desta tarde será Elena Colmeiro, precursora da escultura cerámica en España. A artista foi unha innovadora, unha investigadora de novas linguaxes e materiais, creando unha obra moi persoal.